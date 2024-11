森永製菓がクレープアイス「ザ・クレープ」と、人気キャラクター「リラックマ」「コリラックマ」とのコラボレーション商品を期間限定で発売する。11月25日(月)から、リラックマのデザインパッケージで「ザ・クレープ<チョコ&バニラ>」が昨年に引き続き登場。12月2日(月)からはコリラックマとコラボした「ザ・クレープ<れん乳&いちご>」が新登場する。

リラックマデザインパッケージの「ザ・クレープ<チョコ&バニラ>」のコリラックマの大好物のいちごを使った「ザ・クレープ<れん乳&いちご>」が新発売!

新商品は、今年20周年を迎えるコリラックマの大好物である“いちご”を使用し、しっとり・もちもち食感の「ザ・クレープ」と、「リラックマ」のごゆるりとした世界観がコラボした。さらに、リラックマたちの新作描き下ろしイラストを使用したグッズが当たるキャンペーンも実施する。

11月25日(月)からは「ザ・クレープ<チョコ&バニラ>」(184円)が、昨年も人気だったリラックマデザインパッケージ(全2種)で登場する。ビスケットクランチがトッピングされたなめらかなバニラアイスやザクザク食感のチョコを、しっとり・もちもち食感のクレープシートで包んだクレープアイスとなっている。

ザ・クレープ<チョコ&バニラ>(184円)の「リラックマ」デザインパッケージ(全2種)

12月2日(月)からは「ザ・クレープ<れん乳&いちご>」(205円)が、「コリラックマ」デザインパッケージ(全2種)でお目見えする。甘酸っぱいいちごアイスとミルキーなれん乳アイスをクレープシートで包んだ一品。トッピングのいちごソースはいちごの種のつぶつぶ食感が楽しめるとのこと。

ザ・クレープ<れん乳&いちご>(205円)の「コリラックマ」デザインパッケージ(全2種)

また、今回のために描き下ろしたイラストを使用したリラックマオリジナルグッズ「オリジナル食器セット(プレート・ボウル・マグカップ)」や「オリジナルステンレスボトル」、「オリジナルQUOカード(500円)」が抽選で当たるレシート応募キャンペーンや、X(旧ツイッター)でQUOカードPayが当たるフォロー&リポストキャンペーンも実施する。キャンペーンの詳細は ブランドサイトに掲載。キャンペーン賞品のデザインや仕様は変更になる場合がある。

左から「オリジナル食器セット(プレート・ボウル・マグカップ)」、「オリジナルステンレスボトル」、「オリジナルQUO カード(500円)」

価格は全て税込み。



(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.