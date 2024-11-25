ÁÄ¹ñ¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤áÃÏÍë½üµî³èÆ°¡¡ÆüËÜ»Ù±ç¤Ç½èÍýµ»½Ñ³Ø¤Ö
¡¡¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤Ç¹ñÅÚ¤Î4Ê¬¤Î1¤¬ÃÏÍë¤äÉÔÈ¯ÃÆ¤Î´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î»Ù±ç¤Çµ»½Ñ¤ò³Ø¤ó¤ÀÃËÀ¤¬ÃÏÍë½üµî°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£½èÍý·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤â¸¦½¤¡£¡Ö²ÈÂ²¤ÈÁÄ¹ñ¤Î¤¿¤á°ÂÁ´¤Ê¹ñÅÚ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¡£Ì¿·ü¤±¤ÎÇ¤Ì³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¡£
¡¡µ»½Ñ·Ï¤Î²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆºÊ»Ò¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥ß¥È¥í¡¦¥Ï¥Á¥ã¥Î¥Õ¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤ÎÀ¸³è¤Ï¿¯¹¶¤Ç°ìÊÑ¤·¡¢¿Æ¤·¤¤¿Í¤òÂ¿¤¯Ë´¤¯¤·¤¿¡£¤ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿22Ç¯Ëö¡¢Èó¾ï»öÂÖÄ£¤Î½üµî°÷Êç½¸¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ»Ö´ê¤·¤¿¡£
¡¡·±Îý¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï·ãÀïÃÏÅìÉô¥Ï¥ê¥³¥Õ½£¤äÆîÉô¥Ø¥ë¥½¥ó½£¡£¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÍë¤äÉÔÈ¯ÃÆ¤ò³ÎÇ§¡£ÃÏÃæ¤Ë¤¢¤ë´í¸±Êª¤ÏÀìÍÑ´ï¶ñ¤Ç·¡¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¼ê½ç¤ò¸í¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÇúÈ¯¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡½èÍý¤Î¶ÛµÞ°ÍÍê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸½¾ì¤ËµÞ¹Ô¡£µÙ²Ë¤Ï1Ç¯¤Ë30Æü¤Û¤É¤Ç¡¢¿´¿È¤¬µÙ¤Þ¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²Æ¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¸¦½¤¤ò¼õ¤±¡ÖÆü·ú¡×¡Ê»³Íü¸©Æî¥¢¥ë¥×¥¹»Ô¡Ë¤¬À½Â¤¤·¤¿Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë·¿¤ÎÃÏÍë½üµîµ¡¤ÎÁà½Ä¤ò³Ø¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤Î»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤Ç¡ÖÎ¾À¯ÉÜ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Ë