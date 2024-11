近年はGKから攻撃を組み立てていくのが当たり前となっており、相手にプレッシャーを受けた状態でも積極的に繋ぐのが一般的だ。



その姿勢は下位リーグのチームにも浸透しているようだが、自陣ゴール前でのプレイは気をつけなければ大惨事となる。今週とんでもないオウンゴールが生まれたのは、イングランドの8部相当となるイスミアンリーグ・ディビジョン1のウォルトン・アンド・ハーシャムVSグロスター・シティの一戦だ。





