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It was that kind of day today¡Ä https://t.co/jYvMq3hF0g pic.twitter.com/iM6ElhZW8X— Walton & Hersham FC (@waltonhershamfc) November 23, 2024