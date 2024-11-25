【きのこバタービーバー】
11月29日 先行販売
（12月16日 一般販売※北陸地区限定）
価格：238円

　北陸製菓は、「スーパーマリオ」の数量限定デザインパッケージ「きのこバタービーバー」を「Nintendo POP-UP STORE at KANAZAWA FORUS」、「NintendoTOKYO/OSAKA/KYOTO」にて11月29日に先行販売する。また、北陸地区限定で12月16日に一般販売を予定している。価格は238円。

　本商品は同社揚げあられ「ビーバー」シリーズと「スーパーマリオ」がコラボした数量限定デザインパッケージ商品。

　「きのこバタービーバー」は新しい味のガーリック香るきのこバター風となっている。

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