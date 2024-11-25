揚げあられビーバーよりスーパーマリオ限定パッケージ「きのこバタービーバー」が数量限定で11月29日に先行発売
【きのこバタービーバー】
11月29日 先行販売
（12月16日 一般販売※北陸地区限定）
価格：238円
11月29日 先行販売
（12月16日 一般販売※北陸地区限定）
価格：238円
北陸製菓は、「スーパーマリオ」の数量限定デザインパッケージ「きのこバタービーバー」を「Nintendo POP-UP STORE at KANAZAWA FORUS」、「NintendoTOKYO/OSAKA/KYOTO」にて11月29日に先行販売する。また、北陸地区限定で12月16日に一般販売を予定している。価格は238円。
本商品は同社揚げあられ「ビーバー」シリーズと「スーパーマリオ」がコラボした数量限定デザインパッケージ商品。
「きのこバタービーバー」は新しい味のガーリック香るきのこバター風となっている。
／- ビーバー【公式】北陸製菓 (@beaver_hokka) November 25, 2024
ビーバーが
任天堂株式会社「スーパーマリオ」の
限定デザインパッケージに！
＼
ガーリック香るきのこバター風味🍄で
11月29日から金沢フォーラスにて開催の
「Nintendo POP-UP STORE at KANAZAWA FORUS」
および任天堂直営オフィシャルストアの
「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」にて先行販売🌟 pic.twitter.com/E90tmDjsjW
(C) Nintendo