16¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á10¤«½ê¤Çº£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¡ØÌ¸É¹¡Ù¤¬»³¤òÇò¤¯À÷¤á¤ë¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©Æâ¤ÏÆü¤ËÆü¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢11·î25Æü¤ÎÄ«¤ÏÅî¸¶Ä®¤È»ÍËü½½Ä®·¦Àî¤ÇÉ¹ÅÀ²¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢16¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á10¤«½ê¤Çº£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤¤¤ÎÄ®¤ÎËÜÀîÃÏ¶è¤Ç¤ÏÌÚ¡¹¤ÎÉ½ÌÌ¤òÊ¤¤¦¡ÖÌ¸É¹¡×¤¬¹¤¬¤ê»³¤òÇò¤¯À÷¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11·î24Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¤¤¤ÎÄ®ËÜÀîÃÏ¶è¤Î¤è¤µ¤³¤¤Æ½¤«¤é°Ë¿á»³¤Ë¤«¤±¤Æ»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¡¹¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖÌ¸É¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¡£µ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼¤Î»þ¤Ë¿åÅ©¤ä¶õµ¤Ãæ¤Î¿å¾øµ¤¤¬ÌÚ¡¹¤ÎÉ½ÌÌ¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤ËÅà·ë¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Î»þ´ü¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æü¤ËÆü¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¤¬Áý¤¹¸©Æâ¡£25Æü¤ÎÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÅî¸¶Ä®¤ÇÉ¹ÅÀ²¼1.4ÅÙ¡¢»ÍËü½½Ä®·¦Àî¤ÇÉ¹ÅÀ²¼0.6ÅÙ¡¢¤¤¤ÎÄ®ËÜÀî¤Ç0.4ÅÙ¡¢¹âÃÎ»Ô¤Ç5.6ÅÙ¤Ê¤É12·î¤«¤é1·îÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢16¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á10¤«½ê¤Çº£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¾¾»³»Ô¤«¤éÍè¤¿Âç³ØÀ¸¥°¥ëー¥×¤¬¡¢¿¿¤ÃÇò¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿»³¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤éµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢25Æü¤ËÆ±¤¸ËÜÀîÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë»³Áñ¤·¤é¤µ¤Î¼þÊÕ¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È26Æü¤Î¸©Æâ¤ÏÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ÇÆÞ¤ê¡¢ÌÀ¤±Êý¤«¤é¤Ï¼¡Âè¤Ë±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£