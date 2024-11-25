¹õµí¤ÎÉÊ¼Á¶¥¤¦ÉÊÉ¾²ñ¡¡¹â¹»À¸¤ÎÉô¤Ï»ÔÍèÇÀ·Ý¤¬¶â¾Þ¡¡¼¯»ùÅç»Ô
¹õµí¤ÎÉÊ¼Á¤ò¶¥¤¦ÉÊÉ¾²ñ¤¬25Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¹â¹»À¸¤¬À¸»º¤·¤¿µí¤â½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆî¶å½£¹õµí»ÞÆù¶¦Îå²ñ¤Ï¡¢¿©Æù¤ÎÀ¸»º¤ä²Ã¹©¤ò¹Ô¤¦¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥«¥ß¥Á¥¯¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¸©Æâ³°¤«¤é44Æ¬¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢Á¾±÷»Ô¤Î¥è¥·¥à¥é¤¬À¸»ºÀ¤äÆù¼Á¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»À¸¤ÎÉô¤Ë¤Ï¸©Æâ¤«¤é²áµîºÇÂ¿¤Î6¤Ä¤Î¹â¹»¤¬½ÐÉÊ¤·¡¢»ÔÍèÇÀ·Ý¹â¹»¤¬ºÇ¹â¾Þ¤Î¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»ÔÍèÇÀ·Ý¹â¹»ÃÜ»ºÉô¡¦º¬³øÍ³¶õ¤µ¤ó¡Ë¡Ö³Ø¹»¤â¶â¾Þ¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÇÀ²È¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ê¥«¥ß¥Á¥¯¾åÂ¼¾»Ê¿¼ÒÄ¹¡Ë¡Ö¡Ê¹â¹»À¸¤¬¡Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµí¤Î»ÞÆù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æî¶å½£¤Î¤Û¤«¤ÎÈî°éÇÀ²È¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î»ÞÆù¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°éÀ®¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¹â¹»À¸¤¬½ÐÉÊ¤·¤¿µíÆù¤Ï¥«¥ß¥Á¥¯¤¬Çã¤¤¼è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡¦ ¡¦