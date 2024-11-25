ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß1½µ´Ö10%Á°¸å

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.96¡¡8.45¡¡11.26¡¡7.79
1MO¡¡11.67¡¡8.47¡¡11.83¡¡8.20
3MO¡¡10.88¡¡7.72¡¡11.01¡¡7.86
6MO¡¡10.66¡¡7.55¡¡10.80¡¡8.01
9MO¡¡10.44¡¡7.42¡¡10.59¡¡8.15
1YR¡¡10.32¡¡7.40¡¡10.50¡¡8.26
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡11.44¡¡8.94¡¡7.15
1MO¡¡12.31¡¡9.89¡¡7.89
3MO¡¡11.61¡¡9.59¡¡7.30
6MO¡¡11.50¡¡9.74¡¡7.37
9MO¡¡11.43¡¡9.82¡¡7.41
1YR¡¡11.40¡¡9.89¡¡7.52
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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