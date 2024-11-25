»ÔÌ±ÀÇ¸ºÀÇ¡Ö10¡ó¡×26Ç¯ÅÙ¤Î¼Â»Ü¤á¤¶¤¹¡¡¿·Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹¤Î¹Âô»á
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¹Âô°ìÏº¿·»ÔÄ¹¤Ï25Æü¡¢ÁªµóÀï¤Ç¸øÌó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿»ÔÌ±ÀÇ¤Î¸ºÀÇÎ¨10%¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÍèÇ¯ÅÙ¤Î¡Ë4·î¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
Ì¾¸Å²°»ÔÌò½ê¤Ë½éÅÐÄ£¤·¤¿¹Âô°ìÏº¿·»ÔÄ¹=2024Ç¯11·î25Æü¸áÁ°11»þ5Ê¬¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÌò½ê
¡¡Åê³«É¼¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿25ÆüÄ«¡¢¹Âô»á¤Ï½éÅÐÄ£¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£²ÏÂ¼¤¿¤«¤·Á°»ÔÄ¹¤Î¸å·Ñ¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¹Âô»á¤Ï¡¢¸ºÀÇÎ¨¤Î³ÈÂç¤Î¤Û¤«¡¢30%¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¤ÎÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¡¢39ËüÉ¼¤¢¤Þ¤ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÁªµóÀï¤Ç¤Î¸øÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ÅÊ¬¤±¤·¤Æ¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£»ÔÌ±ÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÇ¼ý¤ä·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍ½Â¬¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡Ö°ìÄêÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢26Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¤Ï¡¢25Ç¯ÅÙÆâ¤ËÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿·Ç¯ÅÙÍ½»»¤Ë»ö¶ÈÈñ¤òÀ¹¤ê¹þ¤à°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹Âô»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢»ÔÌò½ê¤ÇÅöÁª¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¿¦°÷¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÉ÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤¿¦¾ì¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡£¸½¾ì¤Ë¶á¤¤¿¦°÷¤ÎÊý¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£¡Ê»ûÂôÃÎ³¤¡Ë