´Ú¹ñ¤ÎºÇÂçÌîÅÞÂåÉ½¤ËÌµºáÈ½·è¡¡µ¶¾Ú¶µº¶ºá¤Ç¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ï25Æü¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤ò½ä¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤¦¤½¤Î¾Ú¸À¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æµ¶¾Ú¶µº¶¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¡¢Ìµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£Íû»á¤ÏÊÌ¤Î¸øÁªË¡°ãÈ¿»ö·ï¤Ç¤Ïº£·î¡¢°ì¿³¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î»ö·ï¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏºÛ¤Ï¡¢Íû»á¤¬´Ø·¸¼Ô¤È¸ò¤ï¤·¤¿²ñÏÃ¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¤Î¾Ú¸ÀÍ×ÀÁ¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æµ¶¾Ú¶µº¶¤È¤ß¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡Íû»á¤Ï½¾Íè¡ÖÀ¯Å¨¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¡»¡¤ÎÌµÍý¤ÊÁÜºº¤À¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£È½·è¤¬½Ð¤¿¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¡Ö¿¿¼Â¤ÈÀµµÁ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Íû»á¤Ïº£·î15Æü¡¢ÊÌ¤Î¸øÁªË¡°ãÈ¿»ö·ï¤ÇÄ¨Ìò1Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÍºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼º¤¦¤Û¤«¡¢ÈïÁªµó¸¢¤¬10Ç¯´ÖÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¼¡´üÂçÅýÎÎÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎºÇÍÎÏ¤ÎÂçÅýÎÎ¸õÊä¤À¤¬¡¢¾åµé¿³¤Î¹ÔÊý¼¡Âè¤Ç¸õÊä¼ÔÁªÄê¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£