¡ØÇ¦¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡ÙÀ¼Í¥¡¦ËÙ°¼»Ò¤µ¤ó 89ºÐ¤Ç»àµî¡¡¡Ø¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù¤Î¥ß¥¤Ìò¤â
À¼Í¥¤ÎËÙ°¼»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤á18Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò25Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£89ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤ÈËÙ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡Ù¤Î¥Ï¥Ã¥È¥ê¥«¥ó¥¾¥¦Ìò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡Ù¤Î¥¸¥§¥ê¡¼Ìò¡¢¡Ø¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù¤Î¥ß¥¤Ìò¡¢¡Ø¿·¥ª¥Ð¥±¤Î£ÑÂÀÏº¡Ù¤Î£ÑÂÀÏºÌò¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤ò¿ôÂ¿¤¯Ã´Åö¡£¿á¤ÂØ¤¨ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¢¡¼¥Î¥ë¥ÉË·¤ä¤Ï¿Íµ¤¼Ô¡Ù¤Î¥¢¡¼¥Î¥ë¥ÉÌò¤ä¡¢¡Ø¥¢¥Ë¡¼¤è½Æ¤ò¤È¤ì¡Ù¤Î¥¢¥Ë¡¼Ìò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÌë¤È¹ðÊÌ¼°¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£