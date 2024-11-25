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¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/11/25¡ÛK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦KARA¡Ê¥«¥é¡Ë¤ÎHan Seung-Yeon¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥¹¥ó¥è¥ó¡Ë¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
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