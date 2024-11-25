¡Ú¥¨¥Æ¥å¥»¡Û¥ê¥Ã¥×¥Õ¥£¥éーµé¥Æ¥£¥ó¥ÈŽ¢¥¿¥¤¥à¥¹ ¥ê¥Ã¥×Ž£¤¬¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì♡
²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢¥¨¥Æ¥å¥»Ž£¤Ï¡¢2024Ç¯12·î5Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ä¥ä¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¿°¤¬À÷¤Þ¤ë¥ê¥Ã¥×¥Õ¥£¥éーµé¥Æ¥£¥ó¥ÈŽ¢¥¿¥¤¥à¥¹ ¥ê¥Ã¥×Ž£¤¬¿·ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤×¤Ã¤¯¤ê´¶¤È¤Á¤å¤ë¤ó¤È¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä´¶¡¢¿§Íî¤Á¤·¤Ë¤¯¤¤¥Æ¥£¥ó¥È¸ú²Ì¤Ê¤É¡¢¥ê¥Ã¥×¥Æ¥£¥ó¥È¤Î¤Û¤·¤¤¡¢¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥£¥éーµé¤Î¥Æ¥£¥ó¥ÈŽ¢¥¿¥¤¥à¥¹ ¥ê¥Ã¥×Ž£
²Á³Ê:1,870±ß(ÀÇ¹þ)
¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤ÎºÇ½Ü¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¿ÍÃæ¤¬Ã»¤¯¤ß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥¨¥Æ¥å¥»¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¥Õ¥£¥éーµé¤Î¤×¤Ã¤¯¤ê´¶¤È¤Á¤å¤ë¤ó¤È¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä´¶¡¢¿§¤ÎÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¥Æ¥£¥ó¥È¸ú²Ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¥ê¥Ã¥×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¥Ä¥ä¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëŽ¢¥¿¥¤¥à¥¹ ¥ê¥Ã¥×Ž£¤Ï¡¢¥Ùー¥¸¥å·Ï¤ÎÇ´Ëì¥«¥éー3¿§¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¡ÛÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯¤Ç¥Ö¥ë¥Ù¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á♡¥Áー¥¯¤È¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¤Ë¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì
¥¿¥¤¥à¥¹ ¥ê¥Ã¥×
¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¿°¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤×¤Ã¤¯¤êŽ¥¤Á¤å¤ë¤ó¤È¤ß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ê¥Ùー¥¸¥å·Ï¤ÎÇ´ËìÉ÷¥«¥éー¡£
¥¤¥¨¥ÙŽ¥¥Ö¥ë¥Ù¤òÌä¤ï¤º¤Ë»ÈÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ê¥Ùー¥¸¥å¤«¤é½Ï¤·¤¿¥Ùー¥¸¥å¤Þ¤Ç¡¢3¤Ä¤Î¥Ùー¥¸¥å¤Ç¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
Ž¥ÅÉ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¥Ä¥ä¥ª¥¤¥ëËì¤¬Éâ¤¾å¤¬¤ë¡¢¥Ä¥äUP¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
Ž¥À¶ÎÃÀ®Ê¬¥á¥ó¥È¥¥·¥×¥í¥Ñ¥ó¥¸¥ªー¥ë¤òÇÛ¹ç
Ž¥¿°¤ËÌ©Ãå¤·¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¥¿¥¤¥×
Ž¥¥Æ¥£¥ó¥ÈÀ®Ê¬¤ÎÇÛ¹ç¤Ç¡¢¿§¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤
Ìµ¹áÎÁ¥¿¥¤¥×¡£
¥ê¥Ã¥×¥Õ¥£¥éーµé¤Î¥ê¥Ã¥×¤¬¼ê·Ú¤Ë
º£²ó¤ÏŽ¢¥¨¥Æ¥å¥»Ž£¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¿¥¤¥à¥¹ ¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤×¤Ã¤¯¤êŽ¥¥Ä¥ä¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¿°¤¬À÷¤Þ¤ë¥ê¥Ã¥×¥Õ¥£¥éーµé¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡Ø¥¿¥¤¥à¥¹ ¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ï¡¢1ËÜ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ï¤ä¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£