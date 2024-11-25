¡ÚÈáÊó¡Û¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¡ÊÆ¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ÇÇú¥¦¥±¤·µ¢¹ñ¢ª¼«Âð¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¾ÃËÉ¼Ö¡¡²¿»ö¤«¡©¡ª¤ÎÉÔ¹¬
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤¬£²£³Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇú¾Ð¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿»þ¡¢¼«Âð¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿Èá·à¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÂ¼¤Ï¡¢ºòÇ¯¥Ö¥ê¥Æ¥ó¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢³¤³°¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£º£Ç¯¡¢ËÜ²È¥´¥Ã¥È¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÀË¤·¤¯¤â½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¸þ¾å°Ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÉÔ¹¬¤Ê½ÐÍè»ö¤ò½Ð±é¼Ô¤¬ÈäÏª¡£°ÂÂ¼¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ø¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù¤Ç½à¡¹·è¾¡¤¤¤Ã¤ÆÇÔÂà¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¦¥±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢ÆüËÜµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²ÈÃå¤¤¤¿¤é¡¢²È¤ÎÁ°¤Ë¾ÃËÉ¼Ö¤¬¤¹¤´¤¤Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡£³°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¿ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³È¯²Ð¤·¤ÆÇ³¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼«Å¾¼Ö¤¬¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£