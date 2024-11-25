¿ÍµÈ»ÔÉû»ÔÄ¹¡¦¾®ÎÓÉÒÏº¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¡¡·§ËÜ
·§ËÜ¸©¿ÍµÈ»Ô¤ÎÉû»ÔÄ¹¡¢¾®ÎÓÉÒÏº¡Ê¤³¤Ð¤ä¤· ¤È¤·¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Î¤¿¤á11·î25ÆüÌ¤ÌÀ¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£62ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿ÍµÈ»ÔÉû»ÔÄ¹¡¦¾®ÎÓÉÒÏº¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¡¡·§ËÜ
¿ÍµÈ»Ô½Ð¿È¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï1987Ç¯¤Ë»ÔÌò½ê¤ËÆþ¤ê¶µ°éÉôÄ¹¤ä´ë²èÀ¯ºöÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢2022Ç¯¤«¤é¤ÏÉü¶½À¯ºöÉôÀ¯ºöÅý³ç´Æ¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯7·î¹ë±«¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë4·î¤ËÉû»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢11·î25Æü¸áÁ°1»þ3Ê¬¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¿ÍµÈ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÌë¤Ï25ÆüÌë¡¢Áòµ·¤Ï26Æü¤Ë¿ÍµÈ»ÔÆâ¤ÎºØ¾ì¤Ç±Ä¤Þ¤ì¡¢°ìÈÌ»²Îó¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄÌÌë¡Û
11·î25Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å6»þÈ¾
°ìÈÌ»²Îó¤Ï¸á¸å5»þ～6»þ
¡ÚÁòµ·¡Û
11·î26Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á
°ìÈÌ»²Îó¤Ï¸áÁ°11»þ～11»þÈ¾
¡Ú¾ì½ê¡Û
ÍÕ»³Áòº×¤¹¤ß¤ì¥Ûー¥ë¡Ê¿ÍµÈ»ÔÊõÍèÄ®1343¤Î6¡Ë
ÅÅÏÃ¡§0966-24-4400
¡ÚÁÓ¼ç¡Û
ºÊ¡¦¾®ÎÓÍÛ»Ò¡Ê¤è¤¦¤³¡Ë¤µ¤ó
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
°ÖÎîº×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÂçÁ¥,
ÀÅ²¬,
ÆÁÅç,
Ï·¸å,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¿ÀÆàÀî,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö