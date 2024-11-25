¡ÖÇ¦¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡×¥Ï¥Ã¥È¥ê¥«¥ó¥¾¥¦¤Ê¤ÉÀ¼Í¥¡¢ËÙ°¼»Ò¤µ¤ó¤¬Ï·¿ê¤Î¤¿¤á»àµî¡¡89ºÐ
¡ÖÇ¦¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡×¤Î¥Ï¥Ã¥È¥ê¥«¥ó¥¾¥¦¤Ê¤ÉÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿ËÙ°¼»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢18Æü¤ËÏ·¿ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£89ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌÌë¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢½êÂ°»öÌ³¤ÏÈ¯É½¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡ÖÈ¿Àï¤òÁÊ¤¨¡¢È¿Àï¡áÈ¾Àé¤È¤·¤Æ500²ó¤Î¸ø±é¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¼Çµï¡ØÄ«¤Á¤ã¤ó¡Ù¡£¤½¤Î292²óÌÜ¤È¤Ê¤ë11·î22Æü¤Î¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÂæËÜ¤ò¼ê¤Ë¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ÎµÞ¤Ê¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¶á¤Þ¤Ç»Å»ö¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸³¶¸½Ìò¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡¢1942Ç¯¡Ê¾¼17Ç¯¡Ë2·î2Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¼ç¤ÊºîÉÊ¤Ë¡¢¡ÖÇ¦¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡×¡Ê¥Ï¥Ã¥È¥ê¥«¥ó¥¾¥¦Ìò¡Ë¡¢¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¡Ê¥¸¥§¥ê¡¼Ìò¡Ë¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¡Ê¥ß¥£Ìò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡þ¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ¡þ
°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸
ÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥¡¡ËÙ°¼»Òµ·¡Ê89ºÐ¡Ë
ÎáÏÂ6Ç¯11·î18ÆüÏ·¿ê¤Î¤¿¤á±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿
¤³¤³¤ËÀ¸Á°»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¶à¤ó¤Ç¤´ÄÌÃÎ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹
¤Ê¤ªÄÌÌëµÚ¤Ó¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿
À¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¤´Ä¤Ìä¤ä¤´¶¡ÊªÅù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¤´¼Âà¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹
¸Î¿Í¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´°äÂ²¤Î¤´°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¤´ÄÌÃÎ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È
¤´ÎÊ½ú¤Î¤Û¤É¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤×¤í¤À¤¯¤·¤ç¤ó¥Ð¥ª¥Ð¥Ö