Ì±´Ö¤ÎÊü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¡¡2024Ç¯ÅÙÃæ¤Ë8¥«½ê¤¬²¬»³»Ô¤Ë³«½ê¤Ø
²¬»³»ÔÄ¹¤Î²ñ¸«¡¡²¬»³»ÔÌò½ê
¡¡²¬»³»ÔÆâ¤Ë2024Ç¯ÅÙÃæ¡¢¿·¤¿¤ËÌ±´Ö¤ÎÊü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¤¬8¥«½ê¡¢³«½ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄêÎã²ñ¸«¤ÇÂç¿¹»ÔÄ¹¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙÃæ¤ËÌ±´Ö¤ÎÊü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¤¬8¥«½ê³«½ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Äê°÷¤¬283¿ÍÁý¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³»Ô¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÊü²Ý¸å»ùÆ¸¥¯¥é¥Ö¤ÎÂÔµ¡»ùÆ¸¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¤Ï3Ç¯¸å¤Ë¸½ºß¤è¤êÌó2500¿ÍÊ¬¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ô¤Ï¡¢¼õ¤±»®¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¥¯¥é¥Ö¤Î³«Àß¤Ë¤«¤«¤ë·ÐÈñ¤ÎÊä½õ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤Î»²Æþ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯ÅÙÃæ¤Ë»Ô¤Ê¤É¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë13¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢»ÜÀß¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ìÄê°÷¤òÌó520¿ÍÁý¤ä¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬»³»Ô¡¿Âç¿¹²íÉ× »ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÂç¤¤ÊÌÌ¤Ç¤Ï½çÄ´¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿½ÀÁ¼Ô¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡ÊÂÔµ¡»ùÆ¸¤ò¡Ë²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡×