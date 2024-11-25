¡ÖÇ¦¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡×À¼Í¥¡¦ËÙ°¼»Ò¤µ¤óÏ·¿ê¤Î¤¿¤á»àµî¡¡89ºÐ¡¡¡Ö¥È¥à¥¸¥§¥ê¡×¤Ê¤É³¤³°¥¢¥Ë¥á¼ç±é¤âÂ¿¿ô
¡¡¡ÖÇ¦¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡×¥Ï¥Ã¥È¥ê¥«¥ó¥¾¥¦Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤ÎËÙ°¼»Ò¡Ê¤Û¤ê¡¦¤¸¤å¤ó¤³¡Ë¤µ¤ó¤¬18Æü¤ËÏ·¿ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£89ºÐ¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¤×¤í¤À¤¯¤·¤ç¤ó¥Ð¥ª¥Ð¥Ö¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ÄÌÌëµÚ¤Ó¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ËÙ¤µ¤ó¤Ï1942Ç¯2·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µìËþ½§¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Àï»þÃæ¡¢Éã¤¬¹Åç¤Ç¸¶Çú¤ËÈïÇú¤·»àµî¡£ËÙ¤µ¤ó¤ÏÀïÁè¤Î»´»ö¤òÅÁ¤¨È¿Àï¤òÁÊ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢1989Ç¯°Ê¹ß¶áÇ¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÈïÇú¤Î»´²Ò¤òÅÁ¤¨¤ë°ì¿Í¼Çµï¡ÖÄ«¤Á¤ã¤ó¡×¤òÁ´¹ñ¤Ç±é¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë·àÃÄ¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤éÏ·ÇÌÌò¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Ã´Åö¡£Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍººîÉÊ¤ËÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¡ÖÇ¦¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡×¡Ö¿·¥ª¥Ð¥±¤ÎQÂÀÏº¡×¡Ö¥Á¥ó¥×¥¤¡×¤Î3ºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â!¡×¤Ç¤Ï´é½Ð¤·½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¥¸¥§¥ê¡¼Ìò¡¢2ÂåÌÜ¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ñ¤ì¡¼¤É¡×¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹Ìò¡¢¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¥¯¥é¥éÌò¡¢¡Ö¥¶¡¦¥·¥ó¥×¥½¥ó¥º¡×¥Ð¡¼¥È¡¦¥·¥ó¥×¥½¥óÌò¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÍÌ¾³¤³°¥¢¥Ë¥á¤Î¿á¤ÂØ¤¨À¼Í¥¤âÂ¿¿ôÃ´Åö¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¼Í¥¶È³¦ºÇÂç¤Î¸²¾´¼°¡ÖÂè11²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¡×¸ùÏ«¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£