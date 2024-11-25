Ãæ¹ñ¤ÎMPVÈÎÇäÂæ¿ô¡¢1¡Á10·î¤Ï¾å°Ì10¼Ò¤Ç60Ëü1ÀéÂæ
Âè27²óÀ®ÅÔ¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÈæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¥Ö¡¼¥¹¤Ç¡¢¿·È¯Çä¤¹¤ë¡Ö²¦Ä«¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ¿ÌÜÅª¼Ö¡ÊMPV¡Ë¡Ö²Æ¡×¤ò»£±Æ¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¡£¡Ê8·î30Æü»£±Æ¡¢À®ÅÔ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÅâÊ¸¹ë¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ11·î25Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦ÃÄÂÎ¡¢Ãæ¹ñµ¥¼Ö¹©¶È¶¨²ñ¤Ï22Æü¡¢1¡Á10·î¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó·¿Â¿ÌÜÅª¼Ö¡ÊMPV¡ËÈÎÇäÂæ¿ô¤Î¤¦¤Á¡¢¾å°Ì10¼Ò¤Ç60Ëü1ÀéÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î75.6¡ó¤òÀê¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹µ¥ÅÁã²µ¥¼Ö¡¢Èæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¡¢¾åµ¥ÄÌÍÑ¸ÞÉ©µ¥¼Ö¡¢¹µ¥ËÅÄµ¥¼Ö¡Ê¹µ¥¥È¥è¥¿¡Ë¡¢¾åµ¥ÄÌÍÑµ¥¼Ö¡Ê¾åµ¥GM¡Ë¡¢°ìµ¥ËÅÄµ¥¼Ö¡Ê°ìµ¥¥È¥è¥¿¡Ë¡¢¹µ¥ËÜÅÄµ¥¼Ö¡Ê¹µ¥¥Û¥ó¥À¡Ë¡¢Íò¿Þµ¥¼Ö²Êµ»¡¢ÅìÉ÷µ¥¼Ö¡¢¾åµ¥ÂçÄÌµ¥¼Ö¤Î½ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¹µ¥ÅÁã²¡¢°ìµ¥¥È¥è¥¿¡¢¹µ¥¥Û¥ó¥À¡¢Íò¿Þµ¥¼Ö¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÁý²Ã¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î6¼Ò¤¬¤¤¤º¤ì¤â¸º¾¯¤·¤¿¡£