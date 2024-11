俳優・タレントのMEGUMI(43)が24日、自身のインスタグラムを更新。“超ミニ”美脚全開ショットを公開した。MEGUMIは「最近はこんな格好でお送りしてました!ドレス、キラキラなど年末感 The out fit these days」とつづり、複数枚の写真をアップ。大胆に胸元が開いた超ミニドレス姿をはじめ、白のドレスやラフなニットコーデなど、さまざまな衣装を着こなしている。この投稿に「スタイル抜群」「女神降臨」「痩せましたね エレガント」「素敵すぎます! スタイル良くて憧れます」「キラッキラですね」などの声が寄せられている。