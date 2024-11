w-inds.が、中国・上海での公演<w-inds. LIVE TOUR 2024 “Nostalgia” in SHANGHAI>を開催し、アルバム『winderlust』をリリースすることを発表した。本ライブは、現在開催中のツアー<w-inds. LIVE TOUR 2024 “Nostalgia”>の中国・上海公演であり、会場はBANK OF COMMUNICATIONS NEW BUND 31 PERFORMING ARTS CENTER - GRAND THEATERで行われた。会場に用意された2500席、そのすべてがソールドアウトとなった。

このツアーは7月13日埼玉公演を皮切りに、国内外合わせて10都市16公演を回っており、2025年1月17日開催の神奈川公演を合わせると全10都市17公演の大型ツアーだ。ツアータイトルの<Nostalgia>が示す通り、w-inds.23年の歴史の中でも初期楽曲のみでセットリストを固めた公演である。国内のみならず、アジア全域で人気の高いw-inds.が上海で公演を行うのは、2019年11月30日に上海国家会展中心虹館EHで開催した<w-inds. LIVE TOUR 2019 “Future/Past”>の上海公演以来のおよそ5年ぶりとなる。アンコールのMCではハッピーバースデーの歌いだしと共に、ステージ上にケーキが登場した。11月18日に誕生日を迎えた千葉涼平へのサプライズな演出が行われ、会場に集まったファンからも祝福の歓声が飛び交った。そしてメンバーから、2025年にニューアルバム『winderlust』のリリース、さらにファンクラブツアーの開催も発表すると会場からは歓喜の声があがった。アルバム『winderlust』は「wind(風)」と「wanderlust(冒険)」を合わせた造語で、「風に導かれながら冒険をする」「自由に風に乗って前に進んでいこう」というメッセージが込められている。w-inds.としては2023年にリリースした前作『Beyond』以来、およそ約2年ぶりのアルバムとなる予定だ。メンバー2人は「このアルバムタイトルはw-inds.の旅という意味の造語になっています。この作品でも上海に来たい!ぜひまた会いましょう。」とコメントしている。