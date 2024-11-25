J1¹Åç¡¢MFÇð¹¥Ê¸¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¡Ö11Ç¯´Ö»ç¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¸Ø¤ê¡×
¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø¼°È¯É½
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï11·î25Æü¡¢MFÇð¹¥Ê¸¤¬·ÀÌó´ü´Ö¤ÎËþÎ»¤È¤Ê¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡37ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö11Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õ¤ÈÁÛ¤¤¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£É¬¤ºÍ¥¾¡¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Çð¤Ï2014Ç¯¤Ë¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤«¤é¹Åç¤Ø²ÃÆþ¡£¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢Íâ15Ç¯¤ÎJ1À©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°4»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤ëÂàÃÄ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£J1¥ê¡¼¥°ÄÌ»»348»î¹ç32ÆÀÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×Àï44»î¹ç3ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ31»î¹ç4ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Çð¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ö11Ç¯´Ö»ç¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£¹Åç¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ÏÁ´¤Æ¤¬Ç»¤¯¡¢½¼¼Â¤·¤¿³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª11Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õ¤ÈÁÛ¤¤¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£É¬¤ºÍ¥¾¡¤·¤è¤¦¡ªWE FIGIT TOGETHER¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë