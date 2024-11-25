ºØÆ£Ê¼¸ËÃÎ»ö¡¢Áªµó¤ÇPR²ñ¼Ò¤Ë¡Ö70Ëü±ß»ÙÊ§¤Ã¤¿¡×¡¡°ãË¡À¤ÏÈÝÄê
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ÇºÆÁª¤·¤¿ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ÎÁªµó³èÆ°¤ò¤á¤°¤ê¡¢¿Ø±Ä¤¬¹Êó¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤Ø°ãË¡¤Ê¶âÁ¬¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈSNS¾å¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºØÆ£»á¤Ï25Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°ãË¡À¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡25Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Á´¹ñÃÎ»ö²ñµÄ¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ºØÆ£»á¤Ï¡Ö¡ÊÅö³º´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤¬»ö¼Â¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶âÁ¬¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ©ºîÈñ¤È¤·¤Æ70Ëü±ß¤Û¤É»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£