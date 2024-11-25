Ã«¸¶¾Ï²ð¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈÉüµ¢¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤ÎÈè¤ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡Èµ´¤Îð¹Íð¡É¤«¡Ä¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¡Ê52¡Ë¤¬25Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤òÌ³¤á¤ëÌ±Êü¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¥â¡¼Ì¼¡£ÌîÃæÈþ´õ¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¡¡25Æü¤Î¸ø±é¤òµÞ¤¤ç·çÀÊ
Ã«¸¶¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÆ±ÈÖÁÈ¤ò21Æü¡¢22Æü¤È2ÆüÏ¢Â³¤Ç·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¤È¤â¤ËMC¤òÌ³¤á¤ë½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡ÖÃ«¸¶¤µ¤ó¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤âÊÌ¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë´¶À÷¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÉáÃÊ¤ÎÈè¤ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡¢¡Èµ´¤Îð¹Íð¡Ê¤«¤¯¤é¤ó¡Ë¡É¤«¡¢Ç¯¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï»ñÎÁ