ÊÆ¹ñºÄ²Á³Ê¤¬¾å¾º¡¢ºâÌ³Ä¹´±¤Ë¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á»ØÌ¾¤Ç
[¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë £²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £²£µÆü¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤ÎÊÆ¹ñºÄ²Á³Ê¤Ï¾å¾º¡ÊÍø²ó¤ê¤ÏÄã²¼¡Ë¡£ÃøÌ¾Åê»ñ²È¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤¬ÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Åê»ñ²È¤ÏÊÆºâÀ¯¤Ø¤ÎÃå¼Â¤ÊÂÐ±þ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤ÏºâÀ¯ÀÖ»ú¤ÎÍÞÀ©¤òÌÜ»Ø¤¹ºâÀ¯ÅªÊÝ¼éÇÉ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£¶¥Ù¡¼¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£â£ð¡Ë°Ê¾åÄã²¼¤Î£´¡¥£³£´£·¡ó¡££¹·î°Ê¹ß¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
£²Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£³¡¥£²£â£ðÄã²¼¤Î£´¡¥£³£³£¶¡ó¡££³£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£¶¡¥£³£â£ðÄã²¼¤Î£´¡¥£µ£³£³¡ó¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤Ï¡¢Áªµó¸øÌó¤Ç¤¢¤ë¸ºÀÇ¤Î¼Â¸½¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¡¢£²£´ÆüÉÕ¤ÎÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ê£×£Ó£Ê¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ØÀÇ¤ÎÆ³Æþ¡¢ºÐ½Ðºï¸º¡¢À¤³¦¤Î´ð¼´ÄÌ²ß¤È¤·¤Æ¤Î¥É¥ë¤ÎÃÏ°Ì°Ý»ý¤Ë¤âÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£