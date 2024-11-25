»³ËÜÉñ¹á¡¢2Ç¯Á°¤ÎÀê¤¤¤¬ÅªÃæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡·ëº§¸å¤Î¿´¶ÌÀ¤«¤¹¡ÖÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬¡¢¤¢¤¹26ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê¸å9¡§00¡Á¸å10¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û»³ËÜÉñ¹á¤ò¼ÁÌä¤¼¤á¡ª¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÄáÉÓ&Ãæµï
¡¡»³ËÜ¤Ï10·î13Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢º¸¼ê¤Î»ØÎØ¤òÈäÏª¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤«¤é¼¡¡¹¤Ë¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤Û¤«¡¢ÃæµïÀµ¹¤«¤é·ëº§¤Î´¶ÁÛ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¡×¤Èº£¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2Ç¯Á°¤Î·ëº§¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀê¤¤¤¬ÅªÃæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë½Ð±é¼Ô¤é¤â¶ÄÅ·¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Àî±ÉÍûÆà¡¢Ê¿Ìîè½¶ê¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢K¡Ê&TEAM¡Ë¡¢EJ¡Ê&TEAM¡Ë¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û»³ËÜÉñ¹á¤ò¼ÁÌä¤¼¤á¡ª¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÄáÉÓ&Ãæµï
¡¡»³ËÜ¤Ï10·î13Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢º¸¼ê¤Î»ØÎØ¤òÈäÏª¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤«¤é¼¡¡¹¤Ë¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤Û¤«¡¢ÃæµïÀµ¹¤«¤é·ëº§¤Î´¶ÁÛ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¡×¤Èº£¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2Ç¯Á°¤Î·ëº§¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀê¤¤¤¬ÅªÃæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë½Ð±é¼Ô¤é¤â¶ÄÅ·¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Àî±ÉÍûÆà¡¢Ê¿Ìîè½¶ê¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢K¡Ê&TEAM¡Ë¡¢EJ¡Ê&TEAM¡Ë¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£