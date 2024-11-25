Ž¢µ¯¶È¤·¤¿¤¤²ñ¼Ò°÷Ž£¤Ï»ö¶È·×²è½ñ¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Ê¤¤
¡Ê¼Ì¿¿¡§nonpii¡¿PIXTA¡Ë
µ¯¶È¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Öµ¯¶È¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤é¤Î¤ª¶â¤¬É¬Í×¤«¡©¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£³«¶È»ñ¶â¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡Ö²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¿Í¤ò¸Û¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±É¬Í×¤Ê»ñ¶â¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê6Ëü¿ÍÄ¶¤Î¡Öµ¯¶È¤·¤¿¤¤²ñ¼Ò°÷¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¿·°æ°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È½õ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¯¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¡¢Ãø½ñ¡Øµ¯¶È¿À100Â§¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Êµ¯¶È¤Ë¡Ö»ö¶È·×²è½ñ¡×¤ÏÉ¬Í×¡©
¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤Ë¡¢É¬¤ºÄó½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö»ö¶È·×²è½ñ¡×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ÎÌ¾¤òÁÏ¶È·×²è½ñ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ö¶È·×²è½ñ¤Ï¡¢¶È¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤Êý¤¬¼ã´³°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¶ÈÆâÍÆ¤ä»ñ¶â·×²è¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¼«¼Ò¤ÎÆÃÄ§¤ä¶¯¤ß¡¢¶¥¹ç¤Î¾õ¶·¤äÀ®Ä¹À¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ê¤É¤Î´Ä¶Ê¬ÀÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°·×²è¤ä¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤éÁ´Éô¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Î¿Í´ÖÀ¤ä»ö¶È¤ÎºÎ»»À¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢À°¹çÀ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¿³ºº¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤é¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤¿¤é¡¢Í»»ñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼Ú¤êÆþ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Ã¯¤«¤é¤â½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Êä½õ¶â¤ä½õÀ®¶â¤ò¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¡Ö·Á¼°¤ò½Å¤ó¤¸¤ë½ñÎà¡×¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â»ö¶È·×²è½ñ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÀìÌç²È¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»ä¤Î¹Í¤¨¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿½ñÎà¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¼ê¤¬»ß¤Þ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÆ°¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê½ñÎà¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤Ê»ö¶È¤ò¤¤¤¤Ê¤êÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Çºî¤Ã¤¿½ñÎà¤ä¿ô»ú¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢ÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄê´üÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À²¿¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë½ñ¤¯¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê·×²è½ñ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤Î¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ê»ñ¶â·«¤êÉ½¡×¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê·×²è½ñ¡×¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë¶É¡¢ÆóÅÙ¤È¸«¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í»»ñ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·×²è½ñºî¤ê¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö»ö¶È·×²è½ñ¤òºî¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë´ÊÃ±¤Ê»ö¶È·×²è½ñ¤ÎºîÀ®ÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£Ì¾ÉÕ¤±¤Æ¡Ö¤¢¤é¤¤¼°µ¯¶È·×²è½ñ¡×¤Ç¤¹¡£
Ä¶½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¤Ä¤Îµ¯¶È·×²è½ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë»ö¶È·×²è½ñ¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤ÎÀìÍÑ½ñ¼°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¶È¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤é¤¤¼°µ¯¶È·×²è½ñ¡×¡Êº¸¡Ë¤È¡Ö¤¢¤é¤¤¼°µ¯¶È·×²è½ñ¡×¢¡Ê½Ð½ê¡§¡Øµ¯¶È¿À100Â§¡Ù¡Ë
µ¯¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤Î¹Í¤¨Êý
¡Ö¤¢¤é¤¤¼°µ¯¶È·×²è½ñ¢¡×¤Î¾åÈ¾Ê¬¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¯¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤ò¡¢¤É¤³¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ´Ã£¤¹¤ë¤«¤ÎÀß·×¿Þ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ëº¸¤ÎÍó¤Î¡ÖÉ¬Í×¤Ê»ñ¶â¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¡¤Ë¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤«¡¢±¦¤ÎÍó¤Î¡ÖÄ´Ã£Àè¡×¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¤È¤¡¢±¦¾å¤Ë¤Ï¼«¸Ê»ñ¶â¡¢±¦²¼¤Ë¤ÏÂ¾¿Í¤«¤é¤Î¼ÚÆþ¶â¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤Î»ñ¶â¡Ê»ñ»º¡Ë¤¬¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤¯¤Æ¤â¡¢¼ÚÆþ¶â¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»ö¶È¤ÎÂÎÎÏ¤Ï¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö²¶¤Ï5²¯±ß»ý¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼Ú¶â¤Ç¤¢¤ì¤Ð·òÁ´¤ÊºâÌ³¾õ¶·¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¤Ë¤Ï¡Ö»ñËÜ¶â¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¸µÆþ¶â¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¡¿Í¤È¤Ï¹Í¤¨Êý¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¼¡¤Ï²¼È¾Ê¬¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Öº£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ý±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¤ÎÍ½ÁÛ¿Þ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÂ»±×·×»»½ñ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤Ç¡¢¾å¤«¤éÇä¾å¹â¡¢Çä¾å¸¶²Á¡¢¤½¤·¤Æ·ÐÈñ¤Î3¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇä¾å¹â¤«¤éÇä¾å¸¶²Á¤È·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÍø±×¤¬»Ä¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè·î¤ÎÍø±×¤¬¼«¸Ê»ñ¶â¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Íø±×¤¬¤É¤ì¤À¤±½Ð¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡£
Çä¾å¤Î·×»»¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö1»þ´Ö¤Ë²¿¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤«¤é·×»»¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µ¯¶È½àÈ÷Ãæ¤Î¼ÂÀÓ¤«¤éÎà¿ä¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÈé»»ÍÑ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¡¢¸¬µõ¤Ë·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ý±×¤Î·×»»ÊýË¡
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢·×»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ê»²¹Í¡§ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¡Ö³Æ¼ï½ñ¼°¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡Ê·îÊÌ¼ý»Ù·×²è½ñµÆþÎã¡Ë¡×¡Ë¡£
¡Ê1¡ËÇä¾å¸¶²Á¤Î»»½Ð
¤Þ¤º¡¢Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¸¶²ÁÎ¨¤äÁÆÍø±×Î¨¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸¶²ÁÎ¨¤È¤Ï¡¢Çä¾å¸¶²Á¤òÇä¾å¹â¤Ç³ä¤Ã¤¿ÃÍ¤Ç¤¹¡£ÁÆÍø±×Î¨¤È¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤«¤é¸¶²Á¤ò°ú¤¤¤¿ÃÍ¤òÇä¾å¹â¤Ç³ä¤Ã¤¿ÃÍ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î³ä¹ç¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢É¬¤º100¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶²ÁÎ¨¡áÇä¾å¸¶²Á¡àÇä¾å¹â ÁÆÍø±×Î¨¡á¡ÊÇä¾å¹â¡Ý¸¶²Á¡Ë¡àÇä¾å¹â ¸¶²ÁÎ¨¡ÜÁÆÍø±×Î¨¡á100¡ó
¡Ê2¡Ë·ÐÈñ¡¦ÈÎ´ÉÈñ¤Î»»½Ð
¼¡¤Ë¡¢·ÐÈñ¤äÈÎ´ÉÈñ¤ò·×»»¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¸ÇÄêÈñ¤Î·×»» ¸ÇÄêÈñ¤Ë¤Ï¡¢¿Í·ïÈñ¡¢²ÈÄÂ¡¢»ÙÊ§ÍøÂ©¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î·ÐÈñ¹àÌÜ¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢·î¡¹¤Î¸ÇÄêÈñ¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¼ÚÆþ¶â¤ÈÍøÂ©¤Î·×»» Í»»ñ³Û¡¢ÊÖºÑ´ü´Ö¡¢ÍøÎ¨¤òÍ½Â¬¤·¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤ÈÍøÂ©³Û¤ò»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÚÆþ¶â¤ÎÉéÃ´¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£¤½¤ÎÂ¾·ÐÈñ¤Î·×»» ¤½¤ÎÂ¾¤Î·ÐÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·×»»¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶È¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¹àÌÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐÈñ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡¿ÄÌ¿®Èñ¡¿¸òÄÌÈñ¡¿¾ÃÌ×ÉÊÈñ¡¿¸òºÝÈñ¡¿¹¹ðÀëÅÁÈñ¡¿ÊÝ¸±ÎÁ¡¿³°ÃíÈñ¡¿±¿ÄÂ¡¿²ÙÂ¤Èñ¤Ê¤É
¤³¤ì¤é¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢»ö¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê·ÐÈñ¤È¤·¤ÆµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËÉ¬Í×Çä¾å¹â¤Î»»½Ð
»ö¶È¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÄã¸Â¤ÎÇä¾å¹â¤òÍ½Â¬¤·¡¢Íø±×¤¬½Ð¤ëÇä¾å¹â¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸ÇÄêÈñ¤¬60Ëü±ß¡¢ÁÆÍø±×Î¨¤¬60¡ó¤Î¾ì¹ç¡¢É¬Í×¤ÊÇä¾å¹â¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
É¬Í×Çä¾å¹â¡á¡Ê60Ëü±ß¡Ë¡à60¡ó¢ª100Ëü±ß
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î·×»»¡¢Æñ¤·¤¤¤·ÌÌÅÝ¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¤½¤¦»×¤Ã¤¿¿Í¤³¤½¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÌÅÝ¤Ê·×»»¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ê»ý¤Á¤Î¡Ö¾®¤µ¤Ê¤ª¶â¡×¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¡¢Àè¤Ë¼ÂÌ³¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²È·×Êí¤ËÌÓ¤¬À¸¤¨¤¿¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢°ÑÂ÷¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡Ê¿·°æ °ì ¡§ µ¯¶È18¥Õ¥©¡¼¥é¥àÂåÉ½¡Ë