¡Ö°æÃ¼¼¤á¤í¡×¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤Ç¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×ÇÔÂà¤ËµÄÏÀÊ®½Ð¡ª ÍÊ¸îÇÉ¤âÊÄ¸ý¤Î¡È·ÑÅê½àÈ÷¤Ê¤·¡É¡ÈÌî¼ê¸òÂå¥¼¥í¡É¤ÎºÓÇÛ¥ß¥¹
¡¡Ìîµå¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì12¥«¹ñ¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Î·è¾¡¤¬11·î24Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÏÂæÏÑ¤Ë0-4¤ÇÇÔ¤ì¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤Ï27¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ê°ì¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÆó¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¤Ç8Ï¢¾¡¤·¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£
¡¡·è¾¡¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑ¤Ë¤â2¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÎÏÉé¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬¡Êµð¿Í¡Ë¤Ï¡¢4²ó¤Þ¤ÇÂæÏÑÂÇÀþ¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5²ó¤Ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ4¼ºÅÀ¡£5²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÂæÏÑÂåÉ½¤Ï¡¢Á°Æü¤Î23Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àï¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¨¡¼¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»î¹çÁ°¤ËÍ½¹ðÀèÈ¯¤òÊÑ¹¹¡£È³¶â2000¥É¥ë¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î·è¾¡¤ËËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë²¹Â¸¤·¤¿ÂæÏÑ¤ÎÀèÈ¯¡¢Y.M.¥ê¥ó¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹»±²¼3A¡Ë¤Ë¡¢4²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¼ê¶Ì¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÑÅê¤·¤¿3¿Í¤ÎÅê¼ê¤âÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂÇÀþ¤¬Êü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥Ã¥È4ËÜ¤Î¤ß¡£´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬¶¯¤Þ¤ê¡Ö°æÃ¼¼¤á¤í¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔºÓÇÛ¤Ëµ¿Ìä¡£4ÅÀº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â ÂåÂÇ¤È¤«¤âÌµ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ë¸Í¶¿ÊüÃÖ¡Õ
¡Ôº£Æü¤ÎÂÇÀþ¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÂØ¤¨¤í¤ä¡£ÂåÂÇ½Ð¤»¤è¡£ÆüËÜ¤ÎÌî¼ê¤Ï9¿Í¤À¤±¤«¡©¤â¤¦¤³¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ï¤º¤Ã¤È¥¤¥é¥¤¥é¤â¤ó¤ä¡Õ
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤«¡¢°Õ³°¤Ë¤â°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÍÊ¸îÏÀ¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡Ä¡Ä¡£
¡Ô°æÃ¼¼¤á¤í ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¤â ¤¢¤Î²ó¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â·ÑÅê¤Ç¤·¤ç ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤éÂåÂÇ¤Ç¤·¤ç Ã»´ü·èÀï¡¢¸å¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡©¡Õ
¡Ô°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤ò¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤±¤É¡¢1¿Í¤âÂåÂÇ¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë´°ÉõÉé¤±¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤â¤Í¡Ä¡Õ
¡Ô°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¼Âà¼ÔÂ³½Ð¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇ½ç¤Ë¤â·ÑÅê¤Ë¤â½ÀÆðÀ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃ»´ü·èÀï¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¼¤á¤í¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡ÈÁ´ÌÌÍÊ¸î¡É¤Ï¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥íÌîµåÃ´Åöµ¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¸Í¶¿Áª¼ê¤ÏÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º¡¢ËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£5²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë1È¯¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÑÅê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³Åê¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë»ÏËö¡£¸Í¶¿Áª¼ê¤òÂ³Åê¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤¬¤Ò¤È¤Ä¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢6²ó¤Þ¤Ç¥Ò¥Ã¥È3ËÜ¤·¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÂåÂÇ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÓÇÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£ÌÔÎõ¤ÊÈãÈ½¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌî¼ê¿Ø¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëËÒ½¨¸çÁª¼ê¤ò4ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤»¤º¡¢6ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ëÂÇ½ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¸å¤í¤ÎÂÇ½ç¤ËÃÖ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢ËÒÁª¼ê¤Ë¤Ï3²ó¤·¤«ÂÇÀÊ¤¬¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤âµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·è¾¡¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÉé¤±¤¿¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ä¤ÎÀÕÇ¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿°æÃ¼»á¡£¤³¤ÎÉé¤±¤ò¼¡²ó¤Ë¤¼¤ÒÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£