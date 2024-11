まるで本物みたいな焼き菓子「どんぐり」が手土産にぴったり！ 山の上ホテル出身シェフのパティスリーがオープン （東京・豊島園）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、豊島園駅近くにオープンした、世界観のある店構えとセンスあふれるスイーツが魅力のパティスリー。 お店のロゴやトレードマークを模したコンセプチュアルな焼き菓子や、丁寧な手仕事が光るケーキに注目!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Bis(東京・豊島園)

入店前からわくわくする外観 出典:こねこのゆりかごさん

2024年8月26日にオープンした「Bis」(ビス)は、ビスケットの窓や看板が目印のパティスリー。最寄り駅の都営地下鉄・豊島園駅A2出口から徒歩約4分と、好アクセスなのも魅力です。

写真左から「マルブレヴ」 680円、「ティラミス」 ︎ ︎円、「カヌレ」 350円、「どんぐり ショコラ 420円」 出典:ruby_0088さん

オーナーパティシエの鈴木貴之さんは専門学校を卒業後、清瀬市の洋菓子店や六本木「CHIANTI」の製菓部門で研鑽を積み、「山の上ホテル」で2011年から2024年2月の最終営業日(現在は休業中)まで13年間勤務。

働きはじめたときから自分のお店を持つのが目標だったという鈴木さん。資金や経験など準備が整ったタイミングで独立を決意し、ご自身の地元で縁のあった豊島園駅の近くにお店を構えることになりました。

ロゴ入りの「Bisケット」は、プレーンとショコラの2種類。 各 ︎ ︎円 写真:お店から

店名である「Bis」はフランス語で「アンコール」を意味し、一度食べたらまた食べたくなるような魅力的なスイーツを目指して命名したそうです。

また、お店のサブテーマであるどんぐりには「永遠の愛」という花言葉が。 毎年秋になるとその実を地面に落とし、山の動物たちが厳しい冬を乗り越えるための大切な食糧となる、どんぐりのようにおいしいお菓子を長く提供していけるお店を目指しているとのこと。お店のロゴや商品など、さまざまなところにどんぐりの要素が取り入れられています。

ころころと可愛らしい「どんぐり」 370〜420円 写真:食べログマガジン編集部

おすすめは、どんぐりを模したマドレーヌやフィナンシェなどの焼き菓子(370〜420円)。バターの風味豊かな生地を特注したオリジナルの型に流し込んで、ふっくらしっとり丁寧に焼き上げます。愛らしいビジュアルは手土産にも喜ばれそう! これから種類も増えていく予定だそうです。

センスあふれる陳列棚 出典:denmarkさん

グレーでシックにまとめられた店内は、洗練されたギャラリーのよう。四角やかまぼこ形などさまざまな形の陳列棚には、ギフトにぴったりな焼き菓子がディスプレイされています。

彩り豊かなケーキが並びます 出典:denmarkさん

ショーケースには定番のショートケーキやモンブランから、旬のフルーツをのせたタルトやプリン、シュークリームまで、15種類前後のケーキがそろいます。

自分へのご褒美や大切な人への手土産を求めに、ぜひ訪れてみてくださいね。

食べログレビュアーのコメント

焼き菓子「どんぐり」 出典:ははだん(黄色い鳥)さん

『どんぐりの形をしたフィナンシェ5種類の詰め合わせを頂きました。

どの味も美味しかったです。何よりこの形がとても可愛いです。手土産にぴったりです。次回はケーキも食べてみたいです。』(ははだん(黄色い鳥)さん)

ミニマルな見た目が美しい「モンブラン」 800円 出典:こねこのゆりかごさん

『ケーキ見ていたら美味しそうで、自宅用に買ってしまいました。

モンブラン 800円 ×2個

モンブランはその日にいただきました。綺麗な円柱。

外側がモンブラン。内側は上が生クリームで下がスポンジに洋酒漬けレーズンが入っていました。

モンブラン部分が甘いので、生クリームが甘さ控えめで変化があって美味しい。しっかりと洋酒が効いたレーズンも美味しかったです。

食べ応えがありました。

それなりにお値段はしますが、その分とても美味しいです』(こねこのゆりかごさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆Bis住所 : 東京都練馬区春日町1-2-22TEL : 03-4296-0753

文:斎藤亜希

