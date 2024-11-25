Åö»þ17ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤ò½Å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÍÆµ¿¼Ô»àË´¤Î¤Þ¤Þ½ñÎàÁ÷¸¡¡¡º£Ç¯8·î¤Ë¥Ó¥ë²°¾å¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤êÄÌ¹Ô¿Í¤Î½÷À²ñ¼Ò°÷¡Ê32¡Ë¤Ë¾×ÆÍ¤·»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤
º£Ç¯8·î¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¾¦¶È¥Ó¥ë¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ÆÄÌ¹Ô¿Í¤Î32ºÐ¤Î½÷À¤Ë¾×ÆÍ¤·»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÅö»þ¹â¹»3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤òÍÆµ¿¼Ô»àË´¤Î¤Þ¤Þ½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Å²á¼ºÃ×»à¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¹â¹»3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¡Ê17¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ïº£Ç¯8·î¡¢²£ÉÍ±Ø¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾¦¶È¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Î²£ÉÍ»ÔÎÐ¶è¤Î½÷À²ñ¼Ò°÷¡Ê32¡Ë¤Ë¾×ÆÍ¤·»àË´¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤äÌÜ·â¼Ô¡¢¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬Â¾¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô»àË´¤Î¤Þ¤Þ½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£