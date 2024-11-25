ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï6¥´¡¼¥ëÌÜ¡ª¡¡¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ï2ÅÀº¹ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¥É¥í¡¼
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï6¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ú¥ë¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ï¥¹¥Ê¥æ¥¹¥±¤ÈÂÐÀï¡£¥ê¡¼¥°Àï16»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï39Ê¬¡¢Á°Àþ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢GK¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Ö¤ê6¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ï¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ë2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢2¡Ý2¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ªÎ»¡£ÎëÌÚ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ú¥ë¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ï¥¹¥Ê¥æ¥¹¥±¤ÈÂÐÀï¡£¥ê¡¼¥°Àï16»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï39Ê¬¡¢Á°Àþ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢GK¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Ö¤ê6¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ï¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ë2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢2¡Ý2¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ªÎ»¡£ÎëÌÚ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£