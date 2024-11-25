¡ÚÂ®Êó¡Û±Ø¤ÎÂ¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ì¤ËÌÌ¼±¤Ê¤¤20Âå½÷ÀÏ¢¤ì¹þ¤ßÀÅªË½¹Ô¡¦¸½¶âÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡¡»äÎ©Âç³ØÀ¸¤ÎÃË¡Ê19¡Ë¤òÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤20Âå¤Î½÷À¤ò±Ø¤ÎÂ¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ì¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤ÇÀÅªË½¹Ô¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¤¦¤¨¸½¶â¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢19ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î»äÎ©Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦19ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ïº£Ç¯8·î4Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Ë¤¢¤ëJR²®·¦±Ø²þ»¥Æâ¤ÎÂ¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ì¤ËÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤20Âå¤Î½÷À¤òÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢¸½¶â¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À¤Ï°û¼ò¤·¤¿¤¢¤ÈÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬½÷À¤ò½õ¤±¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤ÆÅÅ¼Ö¤«¤é¹ß¤í¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥È¥¤¥ì¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤ÇÈÈ¹Ô¤Ë¤ª¤è¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Èï³²½÷À¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿±Ø°÷¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÃË¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£