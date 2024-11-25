Åìµþ»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿»ØÉ¸¡¦¥Ë¥åー¥¹
Åìµþ»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿»ØÉ¸¡¦¥Ë¥åー¥¹
¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸
¡ÚNZ¡Û
¾®ÇäÇä¾å¹â¡ÊÂè3»ÍÈ¾´ü¡Ë06:45
·ë²Ì¡¡-0.1%
Í½ÁÛ¡¡-0.5%¡¡Á°²ó¡¡-1.2%¡ÊÁ°´üÈæ)
¡ÚÃæ¹ñ¡Û
Ãæ´üÂß½ÐÀ©ÅÙ¡ÊMLF¡Ë1Ç¯Êª¶âÍø¡¡10:42
·ë²Ì¡¡2.00%¡¡
Í½ÁÛ¡¡2.00%¡¡Á°²ó¡¡2.00%
¢¨Í×¿ÍÈ¯¸À¤ä¥Ë¥åー¥¹
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ÏºâÌ³Ä¹´±¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤ÏÊÑ³×¤è¤ê¤â°ÂÄê¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¶ËÃ¼¤Ê´ØÀÇ°ú¤¾å¤²À¯ºö¤Ë¾Ã¶ËÅª
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á
Í¥Àè»ö¹à¤Ï¥È¥é¥ó¥×¸ºÀÇ¤Î¼Â¸½¡¢¥É¥ë¤Î´ð¼´ÄÌ²ß¤È¤·¤Æ¤Î°Ý»ý¤Ë¾ÇÅÀ¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë°ÂÇÜ¼óÁê¤Î¡Ö»°ËÜ¤ÎÌð¡×¤ÎÄÉµá¤ò½õ¸À¡¢ÊÆÀÐÌýÀ¸»ºÆüÎÌ300Ëü¥Ð¥ì¥ëÄÉ²ÃÌÜ»Ø¤¹
¡ÚNZ¡Û
NZ¥·¥ã¥Éー¥Üー¥É¡Ê±Æ¤ÎÍý»ö²ñ¡Ë¤Ïº£½µ¤ÎNZÃæ¶äÍý»ö²ñ¤Ç50bp¤ÎÍø²¼¤²¤ò»Ù»ý
Ç¯´Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬Ãæ¶äÌÜÉ¸ÈÏ°Ï¡Ê1-3%¡Ë¤ËÌá¤ê¡¢·ÐºÑ¤¬ÆðÄ´¤Ê¤³¤È¤«¤é50bpÍø²¼¤²¤¬Å¬ÀÚ
¡Ê¢¨¥·¥ã¥Éー¥Üー¥É¡§Ì±´ÖÉôÌç¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¢¼Â¶È²È¡¢³Ø¼Ô¤Î·×9¿Í¤Ç¹½À®¡Ë
¡Ú¹á¹Á¡Û
ÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼ÒÂç¼ê¤Î¿·À¤³¦È¯Å¸¤¬12·î9Æü¤«¤é¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤«¤é½ü³°
¡ÚÃæÅì¾ðÀª¡Û
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥ì¥Ð¥Î¥ó¤¬ÄäÀï¹ç°Õ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥¢¥¯¥·¥ª¥¹ÊóÆ»¡Ë
¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸
¡ÚNZ¡Û
¾®ÇäÇä¾å¹â¡ÊÂè3»ÍÈ¾´ü¡Ë06:45
·ë²Ì¡¡-0.1%
Í½ÁÛ¡¡-0.5%¡¡Á°²ó¡¡-1.2%¡ÊÁ°´üÈæ)
¡ÚÃæ¹ñ¡Û
Ãæ´üÂß½ÐÀ©ÅÙ¡ÊMLF¡Ë1Ç¯Êª¶âÍø¡¡10:42
·ë²Ì¡¡2.00%¡¡
Í½ÁÛ¡¡2.00%¡¡Á°²ó¡¡2.00%
¢¨Í×¿ÍÈ¯¸À¤ä¥Ë¥åー¥¹
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤ÏºâÌ³Ä¹´±¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤ÏÊÑ³×¤è¤ê¤â°ÂÄê¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¶ËÃ¼¤Ê´ØÀÇ°ú¤¾å¤²À¯ºö¤Ë¾Ã¶ËÅª
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á
Í¥Àè»ö¹à¤Ï¥È¥é¥ó¥×¸ºÀÇ¤Î¼Â¸½¡¢¥É¥ë¤Î´ð¼´ÄÌ²ß¤È¤·¤Æ¤Î°Ý»ý¤Ë¾ÇÅÀ¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë°ÂÇÜ¼óÁê¤Î¡Ö»°ËÜ¤ÎÌð¡×¤ÎÄÉµá¤ò½õ¸À¡¢ÊÆÀÐÌýÀ¸»ºÆüÎÌ300Ëü¥Ð¥ì¥ëÄÉ²ÃÌÜ»Ø¤¹
¡ÚNZ¡Û
NZ¥·¥ã¥Éー¥Üー¥É¡Ê±Æ¤ÎÍý»ö²ñ¡Ë¤Ïº£½µ¤ÎNZÃæ¶äÍý»ö²ñ¤Ç50bp¤ÎÍø²¼¤²¤ò»Ù»ý
Ç¯´Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬Ãæ¶äÌÜÉ¸ÈÏ°Ï¡Ê1-3%¡Ë¤ËÌá¤ê¡¢·ÐºÑ¤¬ÆðÄ´¤Ê¤³¤È¤«¤é50bpÍø²¼¤²¤¬Å¬ÀÚ
¡Ê¢¨¥·¥ã¥Éー¥Üー¥É¡§Ì±´ÖÉôÌç¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¢¼Â¶È²È¡¢³Ø¼Ô¤Î·×9¿Í¤Ç¹½À®¡Ë
¡Ú¹á¹Á¡Û
ÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼ÒÂç¼ê¤Î¿·À¤³¦È¯Å¸¤¬12·î9Æü¤«¤é¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤«¤é½ü³°
¡ÚÃæÅì¾ðÀª¡Û
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥ì¥Ð¥Î¥ó¤¬ÄäÀï¹ç°Õ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥¢¥¯¥·¥ª¥¹ÊóÆ»¡Ë