¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î·§ËÜ¸©¤Î63ºÐÃËÀ¡¡»³Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê»àË´¤ò³ÎÇ§¡¡ÁÄÊì¡¦·¹»³·Ï¤ÇÅÐ»³¤«¡¡ÂçÊ¬
ÁÄÊì¡¦·¹»³·Ï¤ËÅÐ»³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿·§ËÜ¸©¤ÎÃËÀ¤¬25Æü¡¢ÃÝÅÄ»Ô¤Î»³Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·§ËÜ»Ô¤Î·ÀÌó¼Ò°÷¡¦Ê¬Â¤¹¬°ì¤µ¤ó63ºÐ¤Ï23Æü¤ÎÁáÄ«¡¢¼«Âð¤ò½Ð¤¿¤¢¤Èµ¢Âð¤»¤º¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬Â¤¤µ¤ó¤¬²ÈÂ²¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÐ»³ÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤«¤éË¸åÂçÌî»Ô½ïÊýÄ®¤Ë¤¢¤ëÁÄÊì¡¦·¹»³·Ï¤ÎÅÐ»³¸ý¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¼þÊÕ¤«¤éÊ¬Â¤¤µ¤ó¤Î¼Ö¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁøÆñ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢24Æü¤«¤é·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢25ÆüÀµ¸áÁ°¡¢ÁÜº÷Ââ¤¬ÃÝÅÄ»Ô¿À¸¶¤Î¾ã»Ò´äÈøº¬¤Î³³²¼¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤ÎÃËÀ1¿Í¤òÈ¯¸«¡£¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢Ê¬Â¤¤µ¤ó¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£