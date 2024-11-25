¹Åç¤¬¥É¥ß¥Ë¥«½Ð¿È¤Î±¦ÏÓ¥É¥ß¥ó¥²¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡ÖÃÎ¼±¤È·Ð¸³À¸¤«¤·¡¢´üÂÔ¾å²ó¤ë¤è¤¦ÅØÎÏÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡×
¡¡¹Åç¤Ï25Æü¡¢¥¸¥ç¥Ï¥ó¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤È¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤¬¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î±¦ÏÓ¡£1¥á¡¼¥È¥ë93¡¢86¥¥í¡£º£µ¨¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»27¾¡¡£
¡¡·ÀÌó¶â¤Ï12Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1850Ëü±ß¡Ë¡¢Ç¯Êð50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7700Ëü±ß¡Ë¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¡£
¡¡¥É¥ß¥ó¥²¥¹¤Ï¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥«¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¡¢¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÀï°ìÀï¡¢°ìµå°ìµå¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£