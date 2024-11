【アイテムを選べる冬の詰め合わせBOX】販売期間:11月25日~2025年1月7日23時59分まで12月20日 発送予定価格:4,872円~(+梱包手数料:660円)※選択した商品により価格が異なります。

スクウェア・エニックスは、同社通販サイト「e-STORE」にて「アイテムを選べる冬の詰め合わせBOX」を11月25日より予約受付を開始した。発送は12月20日から予定しており、価格は4,872円から。

本商品は「ドラゴンクエスト」、「ファイナルファンタジー」などのあったかグッズやキャラクターグッズの詰め合わせセット。セット内の一部アイテムは自由に選んで組み合わせることができる。

種類は「ドラゴンクエスト あったかセット」、「ファイナルファンタジー コレクションセット」、「ファイナルファンタジーVII/キングダム ハーツ 缶型グラス3 個セット」、「ファイナルファンタジーVII キャラクターコレクションセット」の4種類。

なお、選択した商品によって価格が異なる。

【選べる!セット商品 ギフトBOX】ドラゴンクエスト あったかセット

価格:7,205円~

ラインナップ:

・ギフトBOX(必須)

・あみぐるみ(必須) ※いずれか1種

・スマホてぶくろ(必須) ※いずれか1種

・あったか足入れクッション(任意)

・バスボール ~スライムカラフルコレクション~【5個】(必須)

・マグカップ(必須) ※いずれか1種

□「e-STORE」の「ドラゴンクエスト あったかセット」

【選べる!セット商品 ギフトBOX】ファイナルファンタジー コレクションセット

価格:8,899円~

ラインナップ:

・ギフトBOX(必須)

・キュービックメモリー(必須) ※いずれか1種

・ブライトアーツギャラリー(必須) ※いずれか1種

・オルゴール(必須) ※いずれか1種

・ピクセライト(必須) ※いずれか1種

□「e-STORE」の「ファイナルファンタジー コレクションセット」

【選べる!セット商品 ギフトBOX】ファイナルファンタジーVII/キングダム ハーツ 缶型グラス3個セット

価格:5,532円~

ラインナップ:

・ギフトBOX(必須)

・缶型グラス(必須) ※いずれか1種

・缶型グラス(必須) ※いずれか1種

・缶型グラス(必須) ※いずれか1種

□「e-STORE」の「ファイナルファンタジーVII/キングダム ハーツ 缶型グラス3個セット」

【選べる!セット商品 ギフトBOX】ファイナルファンタジーVII キャラクターコレクションセット

価格:7,667円~

ラインナップ:

・ギフトBOX(必須)

・アドラブルアーツ/ぬいぐるみ(必須) ※いずれか1種

・Tシャツ(必須) ※いずれか1種

・アクリルスタンド(必須) ※いずれか1種

□「e-STORE」の「ファイナルファンタジーVII キャラクターコレクションセット」

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION: (C) YOSHITAKA AMANO

(C) Disney