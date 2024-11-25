¤´¤ß½Ð¤·ÍÑ¤Ë»È¤¨¤ë¥ì¥¸ÂÞÈ¯Çä¡¡Ê¡²¬»Ô¡¢¿ÞÊÁ¤Ç°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯
¡¡Ê¡²¬»Ô¤Ï25Æü¡¢¤´¤ß½Ð¤·ÍÑ¤Î»ØÄêÂÞ¤ËÅ¾ÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤¥ì¥¸ÂÞ¤ò»ÔÆâ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥¸Á°¤Ê¤É¤Ç29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½Û´Ä¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿ÞÊÁ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£·§ËÜ»Ô¤Ê¤ÉÂ¾¼«¼£ÂÎ¤âÆ±ÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼è°·Å¹ÊÞ¤Ï930Å¹¤ÇÁ´¹ñºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÄÌ¾ï¤Î¥ì¥¸ÂÞ¤ËÂå¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßºï¸º¤òÁÀ¤¦¡£Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÈÎÇäÍ½Äê¤Ï300ËüËç¤Ç¡¢Ìó100¥È¥ó¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ëºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¡½¥¤¥ì¥Ö¥ó»ÔÆâÁ´Å¹¤ò´Þ¤à¼çÍ×¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¤¥ª¥ó¶å½£¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤Õ¤¯¥ì¥¸¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£