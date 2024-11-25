²£ÉÍ¤Î27Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤Ç´ØÅì¡¦Åìµþ¤Ë¥»¥ó¥Ð¥Ä¡È¿ÀµÜÏÈ¡É¡Ö1¡× Áá¼Â¡¢ÅìÇÀÂçÆó¤¬ÍÎÏ¤«
¡¡²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬¹Åç¾¦¡Ê¹Åç¡Ë¤òÇË¤ê¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡È¿ÀµÜÏÈ¡É¤Î¤æ¤¯¤¨¡£
¡¡´ØÅì²¦¼Ô¤Î²£ÉÍ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡¢Íè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Î°ìÈÌÁª¹ÍÏÈ¤Ï¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¡¢¡Ö´ØÅì¡¦Åìµþ¡×¤Î°ìÈÌÁª¹ÍÏÈ¤¬7¹»¤ËÁý¤¨¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï´ØÅì¤¬4ÏÈ¡¢Åìµþ¤¬1ÏÈ¡£¤µ¤é¤Ë´ØÅì¤ÈÅìµþ¤Ç¡¢¤â¤¦1ÏÈ¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤³¤Ë¿ÀµÜÏÈ¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡º£½©¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Ï²£ÉÍ¤È½àÍ¥¾¡¤Î·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¡¢²£ÉÍ¤Ë½à·è¾¡¤Ç2¡½3¤È·òÆ®¤·¤¿±ºÏÂ¼Â¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢ÀéÍÕ1°Ì¤«¤é4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿ÀéÍÕóÕÌÀ¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ÏÇ»¸ü¡£
¡¡ÅìµþÂç²ñ¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿Æó¾¾³Ø¼ËÂçÉÕ¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤À¡£
¡¡6¡¢7¹»ÌÜ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤ÏÅìµþÂç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç½ªÈ×¤Þ¤ÇÀÜÀï¤ò±é¤¸¤Æ5¡½6¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿Áá°ðÅÄ¼Â¡£
¡¡´ØÅìÂç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç²£ÉÍ¤Ë0¡½2¤È·òÆ®¤·¤¿ÅìÇÀÂçÆó¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤âÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡»Ä¤ê¤Î´ØÅì8¶¯¡¢¤Ä¤¯¤Ð½¨±Ñ¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡¢»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë¡¢º´ÌîÆüÂç¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¤Ä¤¯¤Ð½¨±Ñ¤â½à¡¹·è¾¡¤Ï±ºÏÂ¼Â¤Ë0¡½2¤È·òÆ®¤·¤¿¤¬¡¢±ºÏÂ¼Â¤¬½à·è¾¡¤Ç²£ÉÍ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Áª¹Í¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¹»¤ò·è¤á¤ëÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤ÏÍèÇ¯1·î24Æü¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ï3·î7Æü¤Ë¤È¤â¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡