¡ÚÂçÁêËÐ¡Û¶×ºù¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÂÐ¹³¿´¡¡½é¾ì½ê¤Ç¤Î¹Ë¼è¤ê¤Ï¡Ö³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡ÊÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç´Ø¶×ºù¡Ê£²£·¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎËÜ¾ì½ê¤ò¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶×ºù¤Ï£²£µÆü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎÉô²°½É¼Ë¤Ç°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£Àé½©³Ú¤ÇÂç´ØË¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤È¤ÎÁêÀ±·èÀï¤òÀ©¤·¡¢£±£´¾¡£±ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç½é¤Î»òÇÕ³ÍÆÀ¡£º£¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê£±£µÆü´Ö¤Ç¡Ë¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÕ¤ËÉé¤±¤¿Æü¤â¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê°ì´î°ìÍ«¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¼å¤âÂç¤¤¯¤Ê¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±·î¤Î½é¾ì½ê¤Ç£±£³¾¡¤òµó¤²¤ÆÂç´Ø¾º¿Ê¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏËëÆâÂºÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤¬½Õ¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËëÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿·Âç´ØÂç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬²Æ¾ì½ê¤È½©¾ì½ê¤òÀ©¤·¤¿¡£
à¿·±Ôá¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿»õ¤¬¤æ¤¤´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶×ºù¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤À¤·¡¢Æñ¤·¤¯¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¿Í¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬°ìÈÖÂç»ö¤«¤Ê¤È¡£ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï½Ð¤µ¤º¤Ë¼«Ê¬¤Ç¿´¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î½é¾ì½ê¡Ê£±·î£±£²Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ë¾ºÎ¶¤È¤È¤â¤Ë½é¤Î¹Ë¤È¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÏÂç´Ø¾º¿Ê¸å½é¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢£¹¾¡£¶ÇÔ¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¶×ºù¤Ï¡Ö¡ÊÂç´Ø¿Ø¤Ç¡Ë¤â¤Á¤í¤ó¤ª¸ß¤¤¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¾ù¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤¤¤¤´Ä¶¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢½é¾ì½ê¤Ç¤Î¹Ë¼è¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌ¤ÃÎ¿ô¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÁÛÁü¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÊý¤¬¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡£¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£