ºå¿ÀÅÅÅ´¤¬¡Öºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¥Þ¥¦¥ó¥ÉÅêµå¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡¡£±£°£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ£±£°£°Ì¾¸ÂÄê
¡¡ºå¿ÀÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï£²£µÆü¡¢¹Ã»Ò±à³«¾ì£±£°£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢£±£²·î£²£²Æü¤Ë¡Öºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¥Þ¥¦¥ó¥ÉÅêµå¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò£±£°£°Ì¾¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òÊüÁ÷·¸°÷¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ëºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÅêµå¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬»£±Æ¤·¡¢¸åÆüÀèÆ¬¥µ¥¤¥È¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡±þÊç´ü´Ö¤Ï£±£±·î£²£¶Æü£±£°»þ¡Á£±£²·î£´Æü£²£³»þ£µ£¹Ê¬¤Þ¤Ç¡£¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¡¢£±£²·î£¸Æü£±£µ»þº¢¤«¤é¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡»²²ÃÎÁ¶â¤Ï¡¢Åêµå¼Ô¤¬Âç¿Í£´£°£°£°±ß¡¢¹â¹»À¸£³£¸£°£°±ß¡¢»Ò¤É¤â¡Ê£´ºÐ°Ê¾åÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¡Ë£³£´£°£°±ß¤Ç¡¢ÉÕ¤Åº¤¤¤ÏÂç¿Í£²£°£°£°±ß¡¢¹â¹»À¸£±£¸£°£°±ß¡¢»Ò¤É¤â£±£´£°£°±ß¡ÊÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£