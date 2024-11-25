中国、地球観測衛星「四維高景2号03、04」の打ち上げに成功
中国航天科技集団有限公司（CASC）は日本時間2024年11月25日に、長征2号Cロケットによる地球観測衛星「四維高景2号」の打ち上げを実施しました。四維高景2号が無事に予定の軌道へ投入したとCASCが報告しています。
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
打ち上げ情報：長征2号C（不明）ロケット：長征2号C（Long March 2C）打ち上げ日時：日本時間 2024年11月25日8時39分【成功】発射場：酒泉衛星発射センター（中国）ペイロード：四維高景2号03、04（SuperView Neo 2-03 & 04、Siwei-03 & 04）
Liftoff at 23:39UTC November 24, a Long March 2C launched Superview Neo 2 03 & 04 SAR from Jiuquan pic.twitter.com/4T3qCdo2L5
— China 'N Asia Spaceflight 𝕏 (@CNSpaceflight) November 25, 2024
四維高景2号03、04 とは
四維高景2号03、04は、中国の大手空間情報サービス企業である中国四維（China Siwei）が運用する商用の地球観測衛星で、上海航天技術研究院（SAST）が開発を担当しています。
CASCによると、これらの衛星は24時間・全天候で高解像度のレーダー画像を取得することができ、高精度のデジタル標高モデル（DEM）やレーダー正射画像を迅速に作成できるといいます。また、自然資源の管理、都市の安全、緊急管理、海洋・海事などの多くの分野で利用されるとしています。
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Source
Image Credit: CASCCASC - 长二丙火箭成功发射四维高景二号03、04星
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文／sorae編集部 速報班