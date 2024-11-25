´ÝÈþ²°¡Ö¤È¤ê¤´¤Ü¤¦³ø¤á¤·¤ÎÁÇ¡×¤Ë¥´¥¥Ö¥ê¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃî¤Î°ìÉô¤¬º®Æþ¡ÄµÒ¤«¤é°ÛÊªº®Æþ»ØÅ¦¤µ¤ì¡¡¼«¼ç²ó¼ý¤ò·èÄê
´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¹©¶È¤Ï25Æü¡¢¡Ö¤È¤ê¤´¤Ü¤¦³ø¤á¤·¤ÎÁÇ¡×¤Ë¥´¥¥Ö¥ê¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëÃî¤Î°ìÉô¤¬º®Æþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
´ÝÈþ²°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÒ¤«¤é¡Ö¤È¤ê¤´¤Ü¤¦³ø¤á¤·¤ÎÁÇ¡×¤Ë°ÛÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¸½Êª¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥´¥¥Ö¥ê¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëÃî¤Î°ìÉô¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´ÝÈþ²°¤ÏÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ª¤è¤Ó¤ª¼è°úÀèÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·ò¹¯Èï³²¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Öº£¸å¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¼ç²ó¼ý¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡ ¤È¤ê¤´¤Ü¤¦³ø¤á¤·¤ÎÁÇ
¡¦JAN¥³¡¼¥É 4902820211009
¡¦¾ÞÌ£´ü¸Â¡¡ 2025.08.21/¥é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2025.09.03/¥Ê
¡¦ÆâÂÞ°õ»ú¡¡¡¡¡¡ U4230N54
²ó¼ýÊýË¡¤Ï¡¢´ÝÈþ²°¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÅÐÏ¿¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂðÇÛ¶È¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò²ó¼ý¤·¡¢¸åÆü¡¢¾¦ÉÊÂå¶âÁêÅö¤Î¡Ö¥¯¥ª¥«¡¼¥É¡×¤òÁ÷¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£