SEVENTEENのMINGYU(ミンギュ)とHOSHI(ホシ)がそれぞれ自身のインスタグラムを更新し、日本でのプライベートショットを公開した。

【写真】セブチ・ホシと鹿のほのぼのショット(10枚目)、13人全員集合ショット(19枚目)

11月23日、京セラドーム大阪で開催されたグローバルK-POP授賞式『2024 MAMA AWARDS』に出演し、「ALBUM OF THE YEAR」、そしてメインの大賞である「Artist of the Year」と、大賞2冠を獲得したSEVENTEEN。そんな授賞式の合間に、メンバーたちはプライベートの時間を楽しむことができたようだ。

■ホシ、鹿とほのぼのショット&メンバー13人揃った食事風景も!

ホシは、グレーのパーカーを着たカジュアルな姿を披露(4枚目)。メンバーのウォヌと街角に座っている2ショット(5枚目)や大阪の夜の街歩きショットなど複数枚の写真を公開した。奈良公園を訪れた際の写真では、2匹の鹿がホシを見上げる様子(10枚目)や、鹿せんべいを差し出すホシの姿(11枚目)など、ほのぼのとした写真が目を引く。続いて串揚げを楽しむ様子(14、15枚目)や、授賞式での熱気伝わるビハインドショット(16、17、18枚目)も。

最後は、メンバーの食事風景を公開。ミンギュが兵役中のJEONGHAN(ジョンハン)、JOSHUA(ジョシュア)が中国で活動中のJUN(ジュン)の写真をスマホ画面に表示するという粋な演出が。13人の絆を感じさせる1枚に、ファンからは「涙が出た」「みんな揃う日が待ち遠しい」といった感激の声が寄せられている。

■「一蘭」のラーメンを食べ、商店街を歩くセブチ・ミンギュ

一方メンバーのMINGYU(ミンギュ)は、「Thank you carats(カラット/SEVENTEENのファンネーム)」「2024 MAMA In Osaka」とキャプションを添え、メンバーの人数に合わせるように、13枚の写真を投稿した。サングラスでピースサインをする自撮りショット(1枚目)のあと、4つのトロフィーを笑顔で抱えたり(3枚目)、トロフィーにキスをする(4枚目)授賞式のビハインドショットが続く。

後半は大阪で過ごした際の、プライベートショット。人気ラーメン店「一蘭」でラーメンを楽しむ様子(8枚目)や、サングラスに黒のバラクラバを被り商店街を歩く姿(9、10、11枚目)、最後は道頓堀の看板のショットを投稿し、大阪滞在の思い出を振り返った。

■SEVENTEENメンバーの喜びの表情も!『2024 MAMA AWARDS』ビハインドムービー

なお、SEVENTEENの公式SNSには、『2024 MAMA AWARDS』でのメンバーの表情を追ったビハインドムービーが公開されているので、こちらもチェックしたい。