【デュエル・マスターズ 3D超獣フィギュアコレクション vol.1】2025年4月 発売予定価格:1回500円

スタジオソータは、カプセルトイ「デュエル・マスターズ 3D超獣フィギュアコレクション vol.1」を2025年4月より発売する。価格は1回500円。

本商品はTCG「デュエル・マスターズ」に登場するクリーチャーたちをカプセルフィギュア化したもの。vol.1では切札勝太の切り札「蒼き団長 ドギラゴン剣(バスター)」をはじめ、ドラゴンのサポートに便利な「コッコ・ルピア」やぬいぐるみにもなった「ガ:ナテハ」がラインナップ。

「蒼き団長 ドギラゴン剣(バスター)」は最大約65mm、「コッコ・ルピア」は最小約40mmのサイズとなっている。

