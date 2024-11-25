¡É£³¿ÍÌÜ¡É¤ÎËþÉ¼£Í£Ö£Ð¤Ê¤ë¤«¡¡¶âÅÝ±Ê¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢ÂçÃíÌÜ¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡£Í£Ì£Â¤Î£Í£Ö£Ð¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£°¡Ë¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê£³£²¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ£Ë£Â£Ï¤Î£Ë£É£Á¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶âÅÝ±Ê¡Ê¥¥à¡¦¥É¥è¥ó¡á£²£±¡Ë¤ÎÁ´²ñ°ìÃ×¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥à¡¦¥É¥è¥ó¤ÏÂÇÎ¨£³³ä£´Ê¬£·ÎÒ¡¢£³£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£¹ÂÇÅÀ¡¢£±£´£³ÆÀÅÀ¡¢£´£°ÅðÎÝ¤ÈÂ¿¤¯¤ÎºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¡¢´Ú¹ñ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Àè¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Ç¤â£³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡££²£¶Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë£Ë£Â£Ï¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï£Í£Ö£Ð¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ÏËþ¾ì°ìÃ×¤È¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤À¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï£±£¹£¸£²Ç¯¤Ë¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ç¥ë¥¹¥ó¤¬¤½¤Î°Î¶È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢£²£°£±£°Ç¯¤ÎÂÇ·â£·´§¤Î¥¤¡¦¥Ç¥Û¡¢£²£°£²£²Ç¯¤ÎÂÇ·â£µ´§¤Î¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤âÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸²½ÆüÊó¡×¤Ï¡ÖËþ¾ì°ìÃ×¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎòÂå¤Ç¤â£±²ó¤À¤±¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö£Í£Ì£Â¤Ç¤ÏÂçÃ«¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬Ëþ¾ì°ìÃ×¤Ç¼õ¾Þ¤·¡¢£Ë£Â£Ï¤âËþ¾ì°ìÃ×¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£