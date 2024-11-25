¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È¼¡´üºâÌ³Ä¹´±¸õÊä¡¡À¯ºö¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤Ï¸ºÀÇ¤Î¼Â¸½
¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬¼¡´üºâÌ³Ä¹´±¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤¬ÊÆ»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë
¼¡´üÀ¯¸¢¤Ç¤ÎÀ¯ºö¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤Ï¥È¥é¥ó¥×¸ºÀÇ¤Î¼Â¸½
¥É¥ë¤Î´ð¼´ÄÌ²ß¤È¤·¤Æ¤Î°Ý»ý¤Ë¾ÇÅÀ
GDP3%À®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò½õ¸À
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë°ÂÇÜ¼óÁê¤Î»°ËÜ¤ÎÌð¤ÎÄÉµá¤ò½õ¸À
ÊÆ¹ñÀÐÌýÀ¸»ºÆüÎÌ300Ëü¥Ð¥ì¥ëÄÉ²Ã¤òÌÜ»Ø¤¹
¢¨¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î»°ËÜ¤ÎÌð¤Ï£±¡¥ÂçÃÀ¤Ê¶âÍ»À¯ºö¡¢£²¡¥µ¡Æ°Åª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¡¢£³¡¥Ì±´ÖÅê»ñ¤òÂ¥¤¹À®Ä¹ÀïÎ¬
¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¥É¥ë¤ÏÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ð¼´ÄÌ²ß¤Î°Ý»ý¤ä3%À®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤Ê¤É¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥É¥ë±ß¤Ï154±ß10Á¬Âæ¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¥¯¥í¥¹±ß¤ÎÇã¤¤¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸áÁ°Ãæ160±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤¿¥æー¥í±ß¤Ï161±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£
USDJPY¡¡154.12
¼¡´üÀ¯¸¢¤Ç¤ÎÀ¯ºö¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤Ï¥È¥é¥ó¥×¸ºÀÇ¤Î¼Â¸½
¥É¥ë¤Î´ð¼´ÄÌ²ß¤È¤·¤Æ¤Î°Ý»ý¤Ë¾ÇÅÀ
GDP3%À®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò½õ¸À
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë°ÂÇÜ¼óÁê¤Î»°ËÜ¤ÎÌð¤ÎÄÉµá¤ò½õ¸À
ÊÆ¹ñÀÐÌýÀ¸»ºÆüÎÌ300Ëü¥Ð¥ì¥ëÄÉ²Ã¤òÌÜ»Ø¤¹
¢¨¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î»°ËÜ¤ÎÌð¤Ï£±¡¥ÂçÃÀ¤Ê¶âÍ»À¯ºö¡¢£²¡¥µ¡Æ°Åª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¡¢£³¡¥Ì±´ÖÅê»ñ¤òÂ¥¤¹À®Ä¹ÀïÎ¬
¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¥É¥ë¤ÏÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ð¼´ÄÌ²ß¤Î°Ý»ý¤ä3%À®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤Ê¤É¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥É¥ë±ß¤Ï154±ß10Á¬Âæ¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¥¯¥í¥¹±ß¤ÎÇã¤¤¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸áÁ°Ãæ160±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤¿¥æー¥í±ß¤Ï161±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£
USDJPY¡¡154.12