■ミントカラーのドレスや紫のゴージャスなフリルのドレス、ジャケット&ミニスカ&ニーハイなど衣装にも注目

【写真】『Kana Nishino Love Again Live 2024』ライブショット

西野カナが自身の公式Instagramで、11月13・14日に神奈川・横浜アリーナで開催した約5年半ぶりの復帰ライブ『Kana Nishino Love Again Live 2024』のライブショットを公開した。

はにかみ笑顔とシースルーバングのアップスタイル、ミントカラーにハートを散らしたAラインのドレスが印象的なショットや、笑顔で歌う全身ショット、舞台全体が見えるショット。

紫のフリルがゴージャスなロングテールドレスで歌う横顔ショットや、そのドレスの全身ショット。そして、ぱっつん前髪&ロングヘアをおろしたスタイルにチェンジして、ダブルのジャケットとミニスカート、ニーハイブーツでオーディエンスにマイクを向けたり、笑顔で歌いかけるショットも。

「カナやんかわいすぎる」「全然変わらない!」「どの前髪も似合う」などといった声が続々と届いている。

■ツアー情報

『Fall In Love With You Again Tour 2025』

[2025年]

4/05(土)大阪・大阪城ホール

4/06(日)大阪・大阪城ホール

4/26(土)福岡・マリンメッセ福岡A館

4/27(日)福岡・マリンメッセ福岡A館

5/10(土)東京・国立代々木競技場 第一体育館

5/11(日)東京・国立代々木競技場 第一体育館

5/24(土)愛知・ Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

5/25(日)愛知・ Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

5/31(土)北海道・北海きたえーる

6/01(日)北海道・北海きたえーる

西野カナ OFFICIAL SITE

https://www.nishinokana.com/