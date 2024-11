インテリア雑貨やライフスタイルグッズを展開する「BRUNO」から“さりげなミッキー”がアクセントのキッチングッズ、全12種類が登場。

ダイナー気分でおうちディズニーを楽しめる、実用的なグッズが順次発売されます!

BRUNO(ブルーノ)ディズニー「キッチングッズ」

発売日:2024年12月6日(金)より順次

販売店舗:BRUNO直営店舗、直営ECサイト(一部直営店舗限定品)

⼤⼈を愉しむライフスタイルブランド「BRUNO(ブルーノ)」から、ディズニーデザインのキッチングッズが登場。

今回発売されるキッチングッズのコンセプトは“American Diner”です。

1930年代のクラシックなアメリカンダイナーをイメージしたディズニーデザインが使用されています。

シンプルなアートデザインと“さりげなミッキー”で、大人愉しいを表現した全12種をラインナップ。

それぞれにこだわりが詰まっており、使うたびにディズニーの世界観とビンテージ感がキッチンに広がります!

Disney コンパクトホットプレート

発売日:2024年12月6日(金)

価格:19,800円(税込)

サイズ・重量:W375×H140×D235mm・約2.3kg(平面プレート、フタ使用時/たこ焼きプレート使用時)

平面プレート W300×H30×D204 mm・約482g

たこ焼きプレート W300×H30×D204 mm・約652g

パンケーキプレート W300×H32×D205 mm ・約620g

電源:AC100V

定格消費電力:1200W

材質:本体 スチール/フェノール樹脂、プレート プレート:アルミニウム合金(内面ふっ素樹脂塗膜加工)

機能:プレート取り替え式、温度調節(65〜250℃)、安全装置(サーモスタット/温度ヒューズ)

付属品:平面プレート、たこ焼きプレート、パンケーキプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード

コード長:約1.8m

「Disney コンパクトホットプレート」は、毎日の食卓を彩るテーブルウェアの新定番。

平面プレートとたこ焼きプレートに加え、ディズニーキャラクターの焼き目を付けられるパンケーキプレートもセットになっています☆

温度調整ノブのミッキーシェイプが、こだわりポイントです。

Disney ホットサンドメーカー ダブル

発売日:2024年12月6日(金)

価格:16,500円(税込)

サイズ・重量:W261×H96×D246 mm・約2.7kg(付属品を含む)

電源:AC100V

定格消費電力:900W

材質:本体 フェノール樹脂/スチール、プレート アルミニウム合金(内面ふっ素樹脂塗膜加工)

機能:タイマー付き、プレート取り外し可

付属品:ミニケーキプレート

コード長:約1.1m

「Disney ホットサンドメーカーダブル」は、ディズニーキャラクターの焼き目を付けて愉しめるキッチングッズ。

遊び心のあるホットサンドを簡単に調理でき、キャラクター型のケーキがつくれるミニケーキプレートも同梱されています!

Disney コンパクトブレンダー

発売日:2024年12月6日(金)

価格:8,250円(税込)

サイズ・重量:W154×H306×D117 mm・約1.1kg

容量:400ml

電源:AC100V

定格消費電力:250W

連続使用時間:1分

材質:本体 ABS樹脂、ジャー PCTG樹脂、フタ ポリプロピレン、カッター ステンレス鋼、メジャーキャップ AS樹脂

機能:ミキサー、低速/高速2段階切替

付属品:専用レシピリーフ

コード長:約1m

400mlの容量で、氷や凍ったフルーツも楽々粉砕してくれる「Disney コンパクトブレンダー」

小さくてもパワフルな性能で、本格スムージー作りも愉しめるブレンダーです。

Disney LEDライト付きスパイスミル

発売日:2024年12月6日(金)

価格:3,300円(税込)

サイズ・重量:W45×H220×D45 mm・215g

電源:単4形乾電池×6(別売)

使用時間目安:約45分 (アルカリ電池使用時) ※使用状況によって異なります

材質:本体 ABS樹脂、容器 ポリカーボネート/ステンレス鋼、刃 セラミック

機能:挽き目無段階調整、LEDライト付

「Disney LEDライト付きスパイスミル」は、調理しながらでも片手で挽ける便利なキッチングッズ。

電池を使ったコードレスな電動式で、LEDライトが光るのもポイントです☆

Disney パーソナル電動ミルコーヒーメーカー

発売日:2024年12月6日(金)

価格:8,250円(税込)

サイズ:重量:W80×H217×D78 mm・625g

容量:240ml

電源:リチウムイオン蓄電池7.4V 800mAh

入力:DC5V 1A Max.(USB充電式)

充電時間:約4時間(入力5V1Aの場合)

連続使用回数:約7回

材質:モーター部 ステンレス鋼/ABS樹脂、ミル部 ステンレス鋼/ポリプロピレン/ABS樹脂/セラミック、(ミル)ドリッパー ポリプロピレン(耐熱120℃)/ステンレス鋼、カップ ステンレス鋼、キャップ ポリプロピレン(耐熱110℃)、パッキン シリコーンゴム(冷凍・冷蔵不可)

ミル方式:コーン式(コニカル式)

耐熱温度:ドリッパー 120℃、キャップ 110℃

機能:挽き目5段階調整真空二重構造

保温・保冷効力 :36℃以上(6時間)・11℃以下(6時間)

動作時間(1回) :約120秒

付属品:USBケーブル

コード長:約1m

これ1台で、手軽に挽きたての一杯が愉しめるコーヒーメーカーもラインナップ。

キッチンになじみやすいカラーで、朝食やブレイクタイムに活躍してくれます☆

Disney ダイナープレートセット

発売日:2024年12月6日(金)

価格:3,740円(税込)

「Disney ダイナープレートセット」は、ビンテージ感ある色味がおしゃれ。

朝から晩まで使いたいプレートセットです。

Disney ダイナーマグ

発売日:2024年12月6日(金)

価格:各1,650円(税込)

カラー:レッド/グリーン

ビンテージ感ある色味と、飲みやすい形状がポイント「Disney ダイナーマグ」

2色展開なので、ペアで使っても愉しいグッズです!

Disney ダイナーグラスセット

発売日:2024年12月6日(金)

価格:3,300円(税込)

ドリンクもパフェも愉しめちゃう「Disney ダイナーグラスセット」

ダイナープレートセットやマグと一緒に使えば、お家でカフェ気分も味わえます。

Disney トレイ

発売日:2024年12月6日(金)

価格:2,860円(税込)

カラー:ベージュ/ネイビー

サイズ:W300×H12×D210 mm

材質:不飽和ポリエステル樹脂(積層加工)

カフェやダイナーのような雰囲気がグッと高まる「Disney トレイ」

ビンテージ感ある色味で、インテリアとしても使いたくなります。

Disney スイッチ カフェエプロン

発売日:2024年12月6日(金)

価格:各6,380円(税込)

カラー:ベージュ/ネイビー

シーンに合わせて着こなしをスイッチできる「Disney スイッチ カフェエプロン」

シンプルなデザインで、大人が使えるディズニーグッズです!

Disney ポットマット

発売日:2024年12月6日(金)

価格:1,760円(税込)

カラー:ベージュ/ネイビー

鍋つかみと鍋敷きの2WAYで使える「Disney ポットマット」

耐熱ゴムのすべり止めが付いており、機能的です☆

Disney ミトン

発売日:2024年12月6日(金)

価格:1,760円(税込)

カラー:ベージュ/ネイビー

「Disney ミトン」は、耐熱ゴムのすべり止め付き。

オーブンやグリル料理を作るときに活躍してくれます!

おうちでダイナー気分を満喫できる、ディズニーデザインのキッチングッズを展開。

BRUNO ディズニー「キッチングッズ」は、2024年12月6日より順次、BRUNO直営店舗や直営ECサイトにて発売です!

