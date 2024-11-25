ÂðÇÛÊØ¤ÎºÆÇÛÃ£ºï¸º¤Ø¼Â¾Ú¼Â¸³ ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý°÷¤¬³Æ¸Í¤ËÇÛÃ£
¡¡ÂðÇÛÊØ¤ÎºÆÇÛÃ£¤Îºï¸º¤È½»¿Í¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÈÂðÇÛ¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý°÷¤¬³Æ¸Í¤ËÇÛÃ£¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý°÷¤¬ÂðÇÛÊØ¤ò°ì³ç¤Ç¼õ¤±¼è¤êÁÒ¸Ë¤ËÇ¼¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ºßÂð¤Î½»¿Í¤Ë¤Ï´ÉÍý°÷¤¬²ÙÊª¤òÆÏ¤±¡¢ÉÔºß¤Î¾ì¹ç¤ÏÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤äÃÖ¤ÇÛ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÛÃ£»þ´ÖÂÓ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë²ÙÊª¤ò°ì³ç¤Ç¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆüËÜÍ¹ÊØ¤ÎÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡¡À¯ÉÜ¤Ï4·î»þÅÀ¤ÇÌó10%¤ÎºÆÇÛÃ£Î¨¤òº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë6¡ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë