41ºÐ¡¦²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡×·ëº§11¼þÇ¯¤Î¥ì¥¢¤Ê¡È2¥·¥ç¡É¤Ë¡ÖÈ¿Â§¡×¡Ö20Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤¡Ê41¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§11¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡ÖBelated anniversary dinner¡Ê¡áÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤éµÇ°Æü¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö11th anniversary¡×¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¹õ¤¤¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡2013Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿²ÃÆ£¡£¸½ºß¤Ï3»ù¤ÎÊì¤À¤¬¡¢41ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÈþËÆ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖåºÎï¤Ê±üÍÍ¡¡Ã¶ÆáÍÍ¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¡¢20Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥éÁ´³«¡×¡Ö3ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÈ¿Â§¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£