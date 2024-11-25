À¼Í¥¡¦³áÍµµ®¡¢Ì¼¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¸÷·Ê¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/11/25¡ÛÀ¼Í¥¤Î³áÍµµ®¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³áÍµµ®¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×°¦Ì¼¤Î»Ñ
³á¤Ï¡Ö¤È¤¢¤ë¸½¾ì¤Î´ÆÆÄ¤¬¡¢Ëè²ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤¤¤Á¤´Âç¹¥¤¤ÊÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¸ÄÊÌ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¤¤Á¤´¤ò¿©¤Ù¤ëÌ¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç²æ¤¬²È¤Ï¹¬¤»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿ ´ÆÆÄ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖºîÉÊÌ¾¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ¸æÎé¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¾Ð¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¸÷·Ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Öçõ¤Ë¤´Ëþ±Ù¤ÊÌ¼¤Á¤ã¤ó¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Á¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³á¤Ï¡¢À¼Í¥¤ÎÃÝÃ£ºÌÆà2019Ç¯6·î23Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£2022Ç¯6·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢ÃÝÃ£¤¬Âè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³áÍµµ®¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×°¦Ì¼¤Î»Ñ
¢¡³áÍµµ®¡¢Ì¼¤Î¼Ì¿¿¸ø³«
³á¤Ï¡Ö¤È¤¢¤ë¸½¾ì¤Î´ÆÆÄ¤¬¡¢Ëè²ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤¤¤Á¤´Âç¹¥¤¤ÊÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¸ÄÊÌ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¤¤Á¤´¤ò¿©¤Ù¤ëÌ¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç²æ¤¬²È¤Ï¹¬¤»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿ ´ÆÆÄ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖºîÉÊÌ¾¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ¸æÎé¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¾Ð¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¸÷·Ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Öçõ¤Ë¤´Ëþ±Ù¤ÊÌ¼¤Á¤ã¤ó¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Á¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¢¤ë¸½¾ì¤Î´ÆÆÄ¤¬¡¢Ëè²ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä— ³áÍµµ® Yuki Kaji (@KAJI__OFFICIAL) November 24, 2024
¤¤¤Á¤´Âç¹¥¤¤ÊÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¸ÄÊÌ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿??
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç²æ¤¬²È¤Ï¹¬¤»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿??
´ÆÆÄ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹?
ºîÉÊÌ¾¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ¸æÎé¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¾Ð pic.twitter.com/pX6NdBnQbH
³á¤Ï¡¢À¼Í¥¤ÎÃÝÃ£ºÌÆà2019Ç¯6·î23Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£2022Ç¯6·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢ÃÝÃ£¤¬Âè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û